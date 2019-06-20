0553 313 94 23

Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde 374 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; büyükbaş hayvan fiyatları ortalaması, bin 292 TL’den 6 bin 131 TL’ye çıkarak son 10 yılda yüzde 374 artış gösterdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:28
Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde 374 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; büyükbaş hayvan fiyatları ortalaması, bin 292 TL’den 6 bin 131 TL’ye çıkarak son 10 yılda yüzde 374 artış gösterdi.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. İslam âleminin en uzun bayramı olan Kurban Bayramı’nda, büyükbaş hayvan satın almak isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Özellikle, Kurban Bayramı’nda talep gören büyükbaş hayvanların fiyatları her geçen yıl artış gösterirken; son 10 yılda fiyat ortalaması bin 292 TL olan kurbanlık büyükbaşlar, bu sene ortalama 6 bin 131 TL’den satışa çıkarılıyor. Kurbanda genellikle 1 büyükbaş hayvanı ortaklaşa kesen vatandaşların, bu bayramda kurban gruplarındaki kişi sayısını artırması gerekebilir.


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; büyükbaş hayvan fiyatları 2008 yılında ortalama bin 292 TL’den satılırken, 2018 yılında bu rakam 6 bin 131 TL’ye yükseldi. Verilere göre 2008 yılından bu yana 4 bin 131 TL’lik artış gösteren büyükbaş hayvan fiyatları, son 10 yılda yüzde 374 artmış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB'den teniste büyük sporcuların yetişmesi için büyük adım
    1. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    2. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    3. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    4. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    5. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    6. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    7. Temsilciler Meclisinden ABD..
    8. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    9. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    10. AOSB’de E-Ticaret Zirvesi
    11. Beylikdüzü’nde spor ve eğlence bir..
    12. Sel sonrası tarım arazilerinde hasar..
    13. Konya’da selde 97 koyun telef oldu,..
    14. ABD - Çin savaşı onlara yaradı
    15. Şehit ailesinden Başkan Bozkurt’a..
    16. Mısır'dan Başkan Erdoğan'a küstah cevap!
    17. Beykoz’da bir vatandaş su..
    18. Kütahya Belediyesi’nden sokak..
    19. Turuncu bayraklar törenle sahiplerine..
    20. Bilecik’te “Camiler çocuk dolsun,..
    21. Cani koca eşini öldürmeden önce..
    22. Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
    23. Otizmli çocuklar sporla hayata..
    24. Bağcılar’da 30 bin öğrenci yaz spor..
    25. Şuhut Belediye Hisarspor’un minik..
    26. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor..
    27. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    28. Genelkurmay "çatı" davasında karar (2)
    29. İzmir-Avrupa iş birliği için dev..
    30. Bozüyük’ten Bülent Eczacıbaşı’na..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!