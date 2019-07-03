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Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan Sürmen'e ziyaret

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:18
Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan Sürmen'e ziyaret


TRABZON (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen'i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sürmen, Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'na yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

Sürmen, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane ismi ve kaptanı Cemil Usta'nın adının verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, Trabzonspor camiası adına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:18
  1. Ali Sürmen
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  6. Yılmaz Büyükaydın

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