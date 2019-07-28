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Hastaneden Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın tedavi gördüğü hastaneden, sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:46
Hastaneden Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde dün akşam saatlerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:46
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Kuşadası
  4. Yaşar Büyükanıt
  5. Yaşar Büyükanıt sağlık durumu
  6. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek

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