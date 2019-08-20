Büyük zaferin yıldönümünde kickboks gecesi Eğirdir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30-31 Ağustos tarihleri arasında Kickboks Zafer Kupası gerçekleştirilecek.

Eğirdir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30-31 Ağustos tarihleri arasında Kickboks Zafer Kupası gerçekleştirilecek.

Eğirdir Belediyesi 30 Ağustos Kick Boks Zafer Kupası adı altında yapılacak olan etkinlik, Kale Meydanında 30-31 Ağustos tarihleri arasında Low Kick Contact ve Light Contact kategorilerinde gençler ve büyükler müsabakaları yapılacak. Müsabakalar saat 17.00’de başlayacak olup, turnuvaya çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.

Öte yandan etkinlik çerçevesinde ayrıca, turnuva boyunca Isparta Erenler Mehteran Takımı da gösteriler sunacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.