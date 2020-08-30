Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

WASHINGTON (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde tören gerçekleştirildi.

Büyükelçilik binası önünde yapılan törene, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, KKTC Washington Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı, Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, önce büyükelçilik binası önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı, daha sonra tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla benzer anma etkinlikleri Türkiye'nin diplomatik misyonlarının bulunduğu diğer kentlerde de düzenlendi.