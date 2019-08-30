Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor

İZMİR (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, İzmir, Denizli, Uşak, Manisa ve Aydın'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlamaları, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tebrikleri kabul eden Vali Ayyıldız, Korgeneral Sivri ve Başkan Soyer ile tören aracına binerek vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı adına Topçu Yüzbaşı İsa Çoker, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından tören geçişi gerçekleştirildi. Askerlerin geçişi sırasında halk sevgi gösterisinde bulundu.

- Denizli

Denizli Valisi Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, valilikte tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Gazi Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende Vali Karahan, Garnizon Komutan Vekili Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Maliye Yüzbaşı Özgür Öcal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptığı törende halk oyunları gösterileri sunuldu.

Gazi ve askerlerin tören geçişi sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



- Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan tören, Vali Funda Kocabıyık ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.



Vali Funda Kocabıyık'ın makamında tebrikleri kabulünün ardından kent meydanında düzenlenen kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın'ın halkın bayramını kutlamasının ardından şiirler okundu.

Uşak İl Jandarma Merkez İlçe Komutanı Mesut Mesut Aydoğdu, yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin Türk ordusunun üstün muharebe özelliğini gösterdiğini belirterek "Uşak, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yer tutmuştur. Nice isimsiz kahraman, düşman ordusunu bozguna uğratmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını sağlamıştır." dedi.



Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin ardından Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri Bornova Jandarma Komando Tugayı'ndan gelen askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Oğuzhan Uslu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

- Manisa

Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na Vali Ahmet Deniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığından Üsteğmen Bayram Korkmaz'ın konuşma yaptığı törende halk oyunu gösterisinin ardından Vali Deniz, makamında tebrikleri kabul etti.

Törenlere Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ile Tamer Akkal, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, askeri erkan, daire müdürleri, emniyet amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan tören sırasında baygınlık geçiren bir askere sağlık ekipleri müdahale etti.

- Aydın

Aydın'da da Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Personel Yüzbaşı Murat Genç, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Durmuş İlhan Başer, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

