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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Siirt, Mardin ve Bingöl'de törenle kutlandı

30 Ağustos 2019 Cuma 11:49
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

DİYARBAKIR (AA) - Siirt, Mardin ve Bingöl'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, törenle kutlandı.

Siirt'te ilk kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Fuat Atik'in eski Valilik makamında tebrikleri kabul ettiği tören, eski Valilik binası önünde devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Edebiyat öğretmeni Hayrettin Amcaoğlu, Türk milletinin, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirdiğini söyledi.

Çeşitli spor dallarında dereceye girenlere ödüllerinin verdiği tören, geçit töreniyle sona erdi.

Vali Atik, törenin sonunda yanına gelerek asker selamı veren Hasan Tuncar adlı engelli gencin hayalini gerçekleştirdi. Koruma polislerinden birinin telsizini ve şapkasını alan Tuncar, telsiz ile diğer polislerle görüştü.

Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Murat Güzelcan, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve halk katıldı.

- Mardin

Mardin'de de Valilik önünde Vali Mustafa Yaman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Dara etkinlik alanında devam etti.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yaman törene katılanların bayramını kutladı.

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Hava Savunma Kurmay Yüzbaşı Mesut Şehit, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin sarsılmaz zaferi olduğunu kaydetti.

Askeri birliklerin geçit töreniyle sona eren programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Vekili Taner Bolat, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Binbaşı Hasan Özgürbüz, törende yaptığı konuşmada, yüce Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir zaferle taçlandırmasının 97. yıl dönümünü büyük bir onurla kutlandığını belirtti.

Tören, Vali Vekili Bolat'ın tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:49
  1. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
  2. Siirt
  3. Zafer Bayramı

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