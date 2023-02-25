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Spor Büyük tepki var! Acun Ilıcalı taraftarı ayaklandırdı
Spor

Büyük tepki var! Acun Ilıcalı taraftarı ayaklandırdı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın pilot takım olarak satın almak istediği İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk FC'de taraftarlar ayaklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 12:12:00 -
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı taraftarı ayaklandırdı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, pilot takım olarak İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk FC'yi satın alacağı iddiaları ile gündeme geldi.

Dundalk taraftarları tarafından tepkiyle karşılanan bu haberler sonrası, kulüpten konuya yönelik açıklama geldi.

Dundalk FC'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Dundalk FC'deki devralmaların yakın geçmişi hepimiz için oldukça travmatikti. Başka bir kulüple potansiyel bir ortaklığın nasıl çalışabileceğine dair herhangi bir bağlam veya bilgi olmadan, birçok taraftarın daha fazla patron değiştirme konusunda endişeli olması elbette kaçınılmaz.

"Kulübü satmaya çalışmıyoruz"

Kulüp, medyada belirtildiği gibi ilgili taraflara teklif edilmedi. Bu tür yorumlar, kulübü çaresizce satmaya çalıştığımız izlenimini veriyor. Gerçek şu ki, sadece satmak için çaresiz değiliz. Kulübü satmaya çalışmıyoruz. Kulüp mali açıdan istikrarlı, ilerliyoruz, Avrupa'ya katılmaya hak kazandık. Bunu ikinci sezonumuzda başardık.

"Ortaklara ihtiyacımız olacak"

Ancak, sınırlamalarımız konusunda dürüst olmalıyız. Oriel Park'ı aynı anda modernize ederken sahada güçlü bir takımı koruma hedefimize ulaşmak istiyorsak ortaklara ihtiyacımız olacak.

"Anlaşmaya günler içinde varılabilir"

Kesinlikle hiçbir anlaşmaya varılmadı ya da kesinleşmedi. Anlaşmaya günler içinde varılabilir, birkaç hafta veya ay daha sürebilir ya da hiç gerçekleşmeyebilir. Bu çok öngörülemeyen bir iş. Kulübün yararına olacaksa, herhangi bir anlaşmayı tamamlayabilmemiz için bizi gerçekten heyecanlandıran bir şey olması gerekecek."
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