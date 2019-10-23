0553 313 94 23

Büyük tepki çekmişti! Rum sevdalısı Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı

'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakılım' sözleriyle tepki çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, söz konusu açıklama için '2 yıl önce söylediğim sözler' dediği belirtildi. Bunun üzerine röportajı yapan gazete, Soyer'in ses kaydını yayınladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:45

Kıbrıs’ta yayınlanan Haberci gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gizem Özgeç’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile makamında yaptığı görüşme sonrası 14 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” haberi Türkiye ve Kıbrıs medyasında geniş yer bulurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ancak Tunç Soyer bu sözlerinin iki yıl önce yapılmış bir konuşmadan alındığını yeni olmadığını söyledi.

Gazete ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, habere konu röportajın yeni yapıldığını açıklayarak “gazetecilik ilkeleri gereği” Soyer’in ses kaydını yayınladı.

İşte Haberci gazetesinin açıklaması:

Tunç Soyer’in, “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” açıklamalarına gelen yoğun tepkiler ve Başkan Soyer’in, “Söz konusu açıklamayı yaklaşık 2 yıl önce yaptım” yönündeki yeni açıklamasına açıklık getirmek ve cevap vermek adına, 10 Ekim 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen röportajın ses kaydını, gazetecilik ahlakı ve yayın ilkelerimiz doğrultusunda, tek bir kelimesine dahi dokunmadan tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:45
  1. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  2. İzmir Büyükşehir Belediye
  3. Tunç Soyer
  4. Tunç Soyer ses kaydı

YORUM YAZ

  • YAŞARYAŞAR18 sa önce
    Kazara memleket bunların elinde kalsa, ne var ne yok düşmanlara peşkeş çekerler. İzmir'e gelince. İzmir halkının önemli bir kısmı maalesef özellikle sağ görüşlü ve milliyetçi tarafı, görüş ve inanış bakımından CHP yönüne daha çok yakınlar. O yüzden İzmir'in sürekli CHP'de olması gayet normal. 
  • ALPERENALPEREN18 sa önce
    bu mu tunç soyerin düşüncesi ...Ne kadar da basit düşünüyorlarmış... Gerçekten kıbrıs konusundabu kadar basit düşünmesi beni çok şaşırttı... bunlar birde devlet yönetselerdi vay halimeze...bu haberi sözcü ile fox tv de yayınlayın dabunlara oy verenler de öğrensinler...
  • Cumhur NarlıderliCumhur Narlıderli18 sa önce
    Bir halt yemişsinzamanı önemli mi?
  • İzmirli İzmirli 18 sa önce
    rum ağzı ile konuşmuş
  • PolatPolat18 sa önce
    Yahudi amaçlarına hizmet eden tipik Chp'li. Bu insanlar asla Türk değil, Sezai Temelli, Kaftancıoğlu, Tunç Soyer, vb. hepsi Yahudi dönmesi. Aklı başında bir Türk bunlara nasıl oy veriyor acaba. Bunlar açıktan Türk düşmanlığı yapıyor.
  • cccccc19 sa önce
    TÜrkiyeyi de asıl sahibi olan Osmanlı torunlarına bırakıp asıl memleketiniz olan yunanistana gitseniz çok iyi olur.
  • HizipSavarHizipSavar19 sa önce
    evettttttttttt bakalım o izmirin meşhur delikanlılarından hiç kimse kaldımı.
  • YORUMYORUM19 sa önce
    Siyasi irade boşluğunda nelerin olabileceğini düşünmek bile istemiyorum.Bir belediye başkanının görevi ülke menfaatleri aleyhine çalışmak olmamalı.Maalesef milletimiz böyle insanlara pirim verdi.ülkenin her karış toprağının bedeli ödenmiştir.Densizlik ve ihanet kokan bu teşebbüsleri milletimiz görmeli artık.
  • CashifCashif20 sa önce
    Herif tamamen rumların ağzıyla konuşuyor. 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  13. Galatasaray'da Küfür krizi!
  14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi