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Büyük tepki çekmişti! O vicdansız gözaltına alındı

Mersin’de dün akşam bir sitede yaşanan ve bir çocuğun sert bir şekilde tokatlandığı olayda çocuğu darp eden şahıs gözaltına alındı.

06 Ekim 2019 Pazar 12:55

Olay, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre tepki çeken olay dün gece Mersin, Mezitli’deki bir sitede yaşandı. Ürdün vatandaşı bir ailenin çocukları ile sitedeki çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de müdahil oldu. İki taraftan annelerin arasındaki tartışma devam ederken 8 yaşındaki çocuk, aynı sitede yaşayan N.K adlı şahıs tarafından sert bir şekilde darp edildi.

İki taraf arasında çıkan kavga sonrası olay yerine polis geldi. Taraflar birbirinden kavga sebebiyle şikayetçi olmadı. Ancak çocuğun darp edilmesiyle ilgili olarak savcılık N.K hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan N.K’nın işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 12:55
  1. Mersin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül55 dk önce
    ALLAH da ona tokat atacaktır eminim.
  • MuraadMuraad1 sa önce
    Vay ş......siz vay

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