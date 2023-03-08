Büyük tartışma çıktı! Yıldız Tilbe'nin Kadınlar Günü mesajı gündem oldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, 8 Mart Kadınlar Günü için "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" yorumunda bulundu.

Bazı kullanıcılar Yıldız Tilbe'ye destek verirken bazıları ise Tilbe'ye karşı çıktı.

İşte Tilbe'ye gelen yorumlardan bazıları:

"Abla bazen çok boş yapıyosun."

"Sana zararı ne?"

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"Abla sen de her şeye gıcık oluyorsun yeter ama."

"Seninkini kutlamadık."

"Bir güne sığdırılan her diğer gün gibi."

"Bir gün kutlamak,364 gün unutmak..

Yeni paylaşımlar yaptı

Twitter'dan yaptığı paylaşıma kısa sürede onlarca yorum gelen Tilbe, yeni paylaşımlar yaparak "Kadınlar günü kutlamasının çıkış noktası olan kadınları, saygı ile anıyorum. Kadınlara her gün kutlu olsun. Bir gün ne ki, yarısı bitti bile. Hayat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.