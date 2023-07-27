Büyük takdir topladı! ODTÜ’lü öğrencilerden muhteşem pankart

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni, Devrim Stadyumu’ndaki geleneksel yürüyüşle gerçekleştirildi.

Rektörlük, yürüyüşte taşınacak pankartların kontrol edileceğini ve alana ülke bayrakları haricinde bayrak alınmayacağını duyurmuştu. Stadyumdaki yürüyüşe davetiye şartı getirilmiş, daha sonra bu karar mezunlar için esnetilmişti.

Saat 18.30'da başlayan mezuniyet töreni öncesinde pankartlar, güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek Devrim Stadyumu'na alındı.

Bazı öğrenciler, rektör Verşan Kök'ü protesto ederken, bazı öğrenciler de her zamanki gibi "ODTÜ zekasının altında espri" maiyetinde pankartlar açmayı başardı.

Ancak bir pankart vardı ki, diğerlerinin arasında kolayca fark edildi.

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Son dönemde Avrupa'da Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara da dikkat çekmek isteyen psikoloji bölümü mezunu iki kız öğrenci, Ra'd Suresi'nin 28. ayetinin yer aldığı bir pankart açtılar:

"Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur."