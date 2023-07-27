  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Büyük takdir topladı! ODTÜ’lü öğrencilerden muhteşem pankart
Gündem

Büyük takdir topladı! ODTÜ’lü öğrencilerden muhteşem pankart

Yeniakit Publisher
2023-07-27 14:02:00 -

ODTÜ mezuniyetinde açılan ayetli pankart büyük beğeni topladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreni, Devrim Stadyumu’ndaki geleneksel yürüyüşle gerçekleştirildi.

Rektörlük, yürüyüşte taşınacak pankartların kontrol edileceğini ve alana ülke bayrakları haricinde bayrak alınmayacağını duyurmuştu. Stadyumdaki yürüyüşe davetiye şartı getirilmiş, daha sonra bu karar mezunlar için esnetilmişti.

Saat 18.30'da başlayan mezuniyet töreni öncesinde pankartlar, güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek Devrim Stadyumu'na alındı.

Bazı öğrenciler, rektör Verşan Kök'ü protesto ederken, bazı öğrenciler de her zamanki gibi "ODTÜ zekasının altında espri" maiyetinde pankartlar açmayı başardı.

Ancak bir pankart vardı ki, diğerlerinin arasında kolayca fark edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dönemde Avrupa'da Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara da dikkat çekmek isteyen psikoloji bölümü mezunu iki kız öğrenci, Ra'd Suresi'nin 28. ayetinin yer aldığı bir pankart açtılar:

"Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur."

Babacan’ın da okuduğu ODTÜ’de skandal! Tek suçu şehit yakını ve AK Partili olmak
Babacan’ın da okuduğu ODTÜ’de skandal! Tek suçu şehit yakını ve AK Partili olmak

Gündem

Babacan’ın da okuduğu ODTÜ’de skandal! Tek suçu şehit yakını ve AK Partili olmak

Zulüm devam ediyor! ODTÜ'de sınavlara başörtüsüyle girilmeyecek
Zulüm devam ediyor! ODTÜ'de sınavlara başörtüsüyle girilmeyecek

Gündem

Zulüm devam ediyor! ODTÜ'de sınavlara başörtüsüyle girilmeyecek

ODTÜ’de sapkınlar inatla yürüyüş yapmak istedi! Gözaltılar var
ODTÜ’de sapkınlar inatla yürüyüş yapmak istedi! Gözaltılar var

Gündem

ODTÜ’de sapkınlar inatla yürüyüş yapmak istedi! Gözaltılar var

Halkın tokadı uslandırmadı! CHP'den ODTÜ'lü sapkınlara destek
Halkın tokadı uslandırmadı! CHP'den ODTÜ'lü sapkınlara destek

Siyaset

Halkın tokadı uslandırmadı! CHP'den ODTÜ'lü sapkınlara destek

ODTÜ'lü öğrenci ülkesi Azerbaycan'da da militanlığa devam edince tutuklandı!
ODTÜ'lü öğrenci ülkesi Azerbaycan'da da militanlığa devam edince tutuklandı!

Gündem

ODTÜ'lü öğrenci ülkesi Azerbaycan'da da militanlığa devam edince tutuklandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23