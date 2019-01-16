Büyük şirketler de genç girişimcileri fonlasın

Buğra Kardan

Büyük ve köklü şirketleri girişimci adaylarını fonlamaya davet eden Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, böyle bir adımın refah ile kalkınmanın önünü açacağını dile getirdi.

Orijinal planları ve projeleri olan müteşebbislerin mentorluk hizmeti aldığı, faizsiz para tedarik ettiği girişim sermayesi fonlarına ilgi yoğun. Startuplar bu fonlardan yararlanmak için birbirleriyle yarışıyor.

Ekonomiye yeni aktörler giriyor

Girişimcilere eğitim veren, maddi yardım yapan kurumların başında katılım bankaları bulunuyor. Örneğin Lonca Girişimcilik Merkezi’ni devreye alan Kuveyt Türk, pek çok startupı yeni yatırımlara yönlendiriyor ve fonluyor. Bu hamleyle girişimci adedi artıyor, ekonomiye yeni aktörler dâhil oluyor.

Startup adedi artacak

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Lonca Girişimcilik Merkezi’nde önemli projelerin ve firmaların doğduğuna işaret etti. Programdan 2018’de 11 firmanın faydalandığını belirten Gündebahar, “Bunlara aşağı yukarı 10 milyon lira yatırdık” dedi. Hedeflerinin fonu büyütmek ve daha çok firmaya yaymak olduğunu kaydeden Gündebahar, “Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. 2019’da startup adedimizi arttıracağız” ifadelerini kullandı. Toplamda 35 genç firmaya yatırım yaptıklarını vurgulayan Gündebahar, “Kuşkusuz, fonladığımız şirketler üretime ve ihracata katkı sunacaktır. Yeni ve yerli ürünlere kapı aralayacaktır” öngörüsünde bulundu. Girişim sermayesi fonuna holdinglerin duyarlılığının arttığını anlatan Gündebahar, şöyle devam etti:

Dernekler de devrede olmalı

“Gençlere imkân tanıyacak, büyük hayalleri ve idealleri olan yapılanmalara yardım edecek kurumlar hayati önemde. Onun için her ortamda girişim sermayesi fonlarının tabana yayılmasını öneriyoruz. Burada bir yandan dernekler bir yandan da büyük ve köklü şirketler devreye girmeli. Başarılı şirketler muhakkak ve muhakkak deneyimlerini, fonlarını startuplara açmalı. Böyle bir adımla refah ve kalkınmanın önü açılır, ülkemiz daha büyük hedeflere yürür.”

Hedefler büyük

Dünyada 320 milyar dolara varan girişim sermayesi fonlarının Türkiye’de gelmeleri, yerli ortak edinmeleri için çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmaların ardından yatırıma dönüşecek fon büyüklüğü 4 milyar doları aşacak. Ekonomi yönetiminin girişimciliğe yönelimi arttırmaya, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmeye dönük uygulamalarıyla 4 milyar dolar orta vadede ikiye, üçe katlanacak.

Kuveyt Türk’ten XTM hamlesi

XTM hizmetiyle ön planda olduklarını savunan Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Gündebahar, “Bu uygulamamız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor, şubelerimizin bulunmadığı yerlerde pek çok talebe karşılık veriyor. Bizim de yatırım maliyetlerimizi minimize ediyor” açıklamalarını yaptı. Gündebahar, şu anda 51 XTM’lerinin bulunduğunu; 2019’da bu sayının 71’e çıkacağını duyurdu.