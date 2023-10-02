Büyük rezalet patlak verdi! Kaçak getirilen yüzlerce Ferrari ve Mercedes'in satışına yasak! Bakın hangi ünlü isimler var

Her biri 15-20 milyon liralık gümrük kaçağı 416 otomobil için dava açıldı. Kaçak otomobillerin ithalatında çifte fatura kullanıldı; düşük vergi ödendi. Mahkeme kararıyla kaçak getirilen Ferrari, Maserati, Mercedes ve Land Rover marka yüzlerce otomobile tedbir konuldu. Dava sonuna kadar, aldığı aracı satamayacak kişiler arasında eski futbolcu Tümer Metin de yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir yıldır süren "kaçak otomobil" soruşturması tamamlandı. Ticaret Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonrası bir ithalatçı firma ve 8 kişiye "kaçakçılık" davası açıldı.

Dava dosyasına göre, kaçak getirilen otomobil sayısı 416. Türkiye’de satışı yapılan en pahalı otomobiller sıralamasında başı çeken markalardan oluşan bu otomobiller Almanya’da kurulu paravan bazı firmalar üzerinden alındı.

Dosyaya göre, söz konusu araçlar için çifte fatura düzenlendi. Gümrüğe beyan edilen fatura ile gerçek fatura arasında önemli fark söz konusuydu. Bu sayede, milyonlarca liralık vergi kaçağı oluştu.

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Edinilen bilgilere göre; soruşturma sürecinde, anılan otomobillere tedbir konuldu. Bu kararla birlikte, bu araçlar yargılama sonuna kadar başka kişi veya firmaya devredilemeyecek. Piyasa değeri 15-20 milyon lira arasında değişen 416 otomobilin, 402 şirket ve şahıs adına kayıtlı olduğu belirlendi. Söz konusu araçların, sahipleri tarafından kullanılmasına bir engel ise yok.

Mahkemece kabul edilen iddianamede bu kişi ve firmalar da ‘malen sorumlu’ olarak dosyada yer aldı. Bir başka ifade ile bu kişi veya firmalar da, mahkemenin vereceği hükümden etkilenecek.

Savcılık, kaçak otomobillerin ithalatını Birol Yılmaz’ın sahibi olduğu Otomedya Otomotiv ve Dış Tic. AŞ’nin yaptığını belirledi. Yılmaz’ın yanı sıra, çifte fatura nedeni ile yurtdışına para transferlerini yapan kişilerin ise Cafer Filiz, Hasan Uğurtan, Murat Akbaba, Nurettin Karatay, Oktay Varol, Olcay Yılmaz ve Şevket Çelik olduğu tespit edildi. Bu kişilere ‘kaçakçılık’ davası açıldı. Yargılama ise önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.