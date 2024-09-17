Büyük rezalet! Google Play Store'daki +18'lik kitap rezaletine neden müdahale edilmiyor?

Wattpad'in ardından, Google Play Store'da 'Kitaplar' bölümündeki en çok satanlar listesinde filtrelenmemiş +18 içerikler tepki çekiyor. Vatandaşlar, bu zararlı içeriklere kimin izin verdiğini ve neden müdahale edilmediğini sorguluyor.

Ateizm, LGBTİ+, pedofili ve ensest temalı müstehcen içeriklerle gençleri zehirleyen Wattpad’in yasaklanmasının ardından bir başka skandal da Google'ın uygulama mağazası Play Store'da yaşandı.

Google Play Store'da kitaplar bölümünde en çok satanlar arasında yer alan müstehcen yayınlar görenleri 'pes' dedirtti.

Çocukları ve gençleri zehirleyen +18'lik müstehcen yayınlara kim izin veriyor?

Play Store dünyası üçüncü parti geliştiricilerin kendi uygulamalarını ve oyunlarını yayınladığı bir uygulama pazarı olduğundan Google, bu uygulama ve oyunları yayınlarken Play Store politikalarına uyup uymadıklarını titizlikle inceleyip içerikleri bir filtreden geçiriyordu. Ancak görünen o ki milyonlarca kişiye hizmet veren şirket, Play Store’da yayınlanan e-kitaplar için aynı titizliği göstermemiş.

Kimi ücretli kimi de ücretsiz servis ediliyor

Kitaplar bölümündeki en çok satanlar sekmesinde yer alan erotik e-kitaplardan bazıları belli bir ücret karşılığında satın alınabiliyorken bazıları ise 'ücretsiz' servis ediliyor.

Bu nasıl filtre? Bu nasıl içerik?

Her yaştan kullanıcının kolayca erişebildiği Play Store uygulamasının içinde makul bir sınıflandırma yapılmaması ve çocukların kolaylıkla erişebildiği bir alanda böyle bir durumla karşılaşılması büyük tepki çekiyor.

+18'lik sözde kitaplar sadece dijital olarak sunuluyor

+18'lik müstehcen yayınlar sadece dijital olarak (e-kitap) olarak satışa sunuluyor. Herhangi bir denetlemeye de tabi değil. Görüldüğü gibi uygulamanın kendi filtresi de bu sakıncalı içerikleri ayıklamaya yetmiyor.

Zehir saçan uygulamaya yasak gelmişti

“Cinsiyetçilik ve ötekileştirme” temalı içeriklerle çocukların cinsiyet kimliklerini ve rollerini keşfetmelerini zorlaştıran Kanada menşeli Wattpad zehri tüm dünyaya yayıldı. Ateizm, LGBT+, pedofili ve ensest temalı müstehcen içerikler hiçbir filtreleme ve yaş unsuru gözetilmeksizin gençlere sunulan uygulama büyük tepki çekmiş, platformdaki uygunsuz içeriklere tepki yağmıştı. Milyonlarca kişinin kullandığı online hikaye platformu Wattpad için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Wattpad Türkiye, Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında erişime kapatıldı.

Kaynak: Yeni Şafak