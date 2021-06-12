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Gündem Büyük operasyon başlıyor! İkinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Gündem

Büyük operasyon başlıyor! İkinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle 35 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 10:08:00 -
Büyük operasyon başlıyor! İkinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'in bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis sınırlarındaki Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Başmaklı, Üçevler, Kalupat, Oğulcak, Çeltikli, Aşağıölek, Yukarıölek, Doğruyol, Bölükyazı, Arıdağ, Akçalı, İçgeçit, Çalıdüzü, Dereağzı, Çadırlı, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Dursun, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Bayırlı, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu köy ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 07.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Yorumlar

Nur

Allahım işinizi rast getirsin şanlı ordumuz
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meleknur

RABBİM HAİNE ZALİME FIRSAT VERMESİN.
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