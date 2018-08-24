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Büyük ölçüde tamamlandı... İlk kez aydınlatıldı!

Şehrin uzak noktalarından da rahatlıkla görülebilmesi için 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılan Çamlıca Camii'nin minareleri, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdı.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:25
Büyük ölçüde tamamlandı... İlk kez aydınlatıldı!

Yapımına 29 Mart 2013 tarihinde başlanan ve inşası büyük ölçüde tamamlanan Çamlıca Camii'nin minareleri aydınlatıldı. Şehrin uzak noktalarından da rahatlıkla görülebilmesi için 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılan minareler, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdı.

YAPIMINA 2013'TE BAŞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 29 Mart 2013 yılında hafriyat çalışmaları ile başlayan, Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projesi özelliğini taşıyan Çamlıca Camii'nin ibadete açılmasına az bir süre kaldı.

Caminin yapımında sona gelinirken, İstanbul'un turizm alanlarının içinde yer alacak olan caminin görselliği de büyük önem taşıyor.

 Bu kapsamda, daha önce 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılacağı açıklanan caminin, ilk olarak minareleri aydınlatıldı. 

ŞEHRİN UZAK NOKTALARINDAN DA GÖRÜLEBİLECEK

Özel bir aydınlatma yöntemi olan 'üç boyutlu aydınlatma sistemi' ile aydınlatılarak, İstanbul'un hakim tepelerinden birinde yer alan Çamlıca Camii'nin, şehrin uzak noktalarından da görülebilmesi hedefleniyordu. Çalışmalar kapsamında ilk olarak minareleri aydınlatılan cami, Boğaz'ın bir diğer yakasından, Tarihi Yarımada sırtlarından görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülere yansıyan Çamlıca Camii'nin, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdığı görüldü.

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği, cami inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camisi'nin 350 bin metreküplük çelik iskelesi sökülmeye başlandı.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:25
  1. İstanbul
  2. Çamlıca Camii
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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