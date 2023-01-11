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Medya Büyük müjdeyi verdi! O tarihte ek zam geliyor
Medya

Büyük müjdeyi verdi! O tarihte ek zam geliyor

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak ek zammı, seçimden önce açıklayabileceği konuşuluyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 13:57:00 -
Büyük müjdeyi verdi! O tarihte ek zam geliyor

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, seçim tarihinin 14 Mayıs olarak "neredeyse netleştiğini" belirterek, "En azından Cumhur İttifakı buna göre hazırlıklarını yapıyor. Dış borç ötelemeleri, iç ödemeler hep seçim sonrasına göre şekillendiriliyor" dedi. 

Aydemir, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözümü için hazırlanan teklif yasalaştıktan sonra ilk maaşların yatırılması, torba yasaya konulacak bazı ekonomik af ve yapılandırma konuları hep seçim tarihine endekslenmiş durumda. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak ek zammı, seçimden önce açıklayabileceği konuşuluyor..."

 

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