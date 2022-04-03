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Ekonomi Büyük müjde geldi, ucuz et için nihayet o adım atıldı
Ekonomi

Büyük müjde geldi, ucuz et için nihayet o adım atıldı

Yem fiyatlarının artmasıyla süt üretimindeki hayvan yetiştiricileri hayvanlarını kesime yollama kararı alınca Tarım ve Orman Bakanlığı "acele" koduyla yazı gönderdi. Kesilebilecek erkek hayvanlar acil kesime yollanacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 11:58:00 -
Büyük müjde geldi, ucuz et için nihayet o adım atıldı

Yüksek yem fiyatları nedeniyle yetiştiriciler “bari kestireyim, paramı alıp geçineyim” derken Tarım ve Orman Bakanlığı, illere “acele” koduyla yazı gönderdi. Bakanlık mevcut doluluk oranlarının ve büyükbaş erkek hayvan sayısının iki gün içinde bildirilmesini istedi.

Et ve Süt Kurumu'nun geçtiğimiz Mart ayında kırmızı ete yaptığı yüzde 48'lik zam sonrası Tarım Bakanlığı Ramazan'da üreticinin elindeki kesime gidebilecek erkek hayvan sayısının acil tespitini istedi. Bakanlık 81 ile gönderdiği yazıda sayının 2 gün içinde Ankara'ya iletilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'ta üreticilerle bir araya geldiğinde yaptığı 'Ramazan ayında vatandaşlara ucuz et yedirmek istiyoruz' açıklamasının ardından Tarım Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 81 ile gönderdiği yazıda üreticinin elinde kesime gidebilecek erkek hayvan sayısının acil bir şekilde tespit edilmesini isteyen bir genelge gönderdi.

29 Mart’ta illere “acele” koduyla yazı gönderen Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kırmızı et üretimine dair planlama için işletmelerde mevcut besideki büyükbaş hayvan varlığının tespiti ve işletmelerin kapasitesi, doluluk oranı, üç ayda kesilebilecek büyükbaş erkek hayvan sayısının belirlenmesinin amaçlandığını belirtti. İl ve ilçe müdürlüklerindeki tüm araç, idari ve teknik elemanların görevlendirilmesi, personelin, işletme sahibine tespit tutanağı imzalatması, en geç 30 Mart’a kadar işletmelerin bizzat görülüp, kulak küpesi, aşılama ve sevk belgeleri dikkate alınarak hazırlanacak raporu göndermesi istendi.

 

 

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Yorumlar

isimsiz

Ramazan’da ucuz et yedireceklermiş güldüm neden mi sinirden,yazık vatandaşa üreticinin kesimlik hayvanını zorla mı akacaksınız !!! vatandaşı o kadar çok düşünüyorsanız et-balık kurumu yaptığı zamı geri çeker

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