Büyük Mısır Müzesi kapılarını açtı

Mısır, uzun yıllardır süren çalışmaların ardından hayata geçirilen en büyük kültürel projesi olan Büyük Mısır Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Milyarlarca dolarlık bu devasa kompleks, Kahire'yi yeniden uluslararası ilgi odağı haline getirdi.

SİSİ'NİN KATILIMIYLA GÖRKEMLİ TÖREN

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin ev sahipliği yaptığı açılış törenine, 79 ülkeden resmi heyet katılırken, 39 ülke kral, prens, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildi.

Müzenin bahçesinde, arka planda meşhur üç piramidin siluetinin eşlik ettiği bir müzik dinletisi yapıldı. Etkinlikte firavun dönemine ait kıyafetler sergilendi ve sahne gösterileri sunuldu. Eski Kültür Bakanı Faruk Hüsni, yaptığı konuşmada "Mısır'ın bu müzeye sahip olması hayalinin gerçekleştiğini" ifade etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ARKEOLOJİ KOMPLEKSİ

Giza Piramitlerine yakınlığı nedeniyle üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak da anılan Büyük Mısır Müzesi'nin öne çıkan özellikleri:

Maliyet ve Finansman: Yaklaşık 1 milyar dolara mal oldu ve büyük bölümü Japonya kredileriyle finanse edildi.

Kapasite: 490 bin metrekarelik alana sahip, dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi.

Koleksiyon: Ziyaretçiler, Kral Tutankamon’un 5 binden fazla eseri dahil, toplamda 57 binden fazla tarihi eseri görebilecek.

Özel Deneyim: Müzenin cam cephesinden piramitleri izleyebilme imkanı sunuluyor.

Temeli 2002 yılında atılan proje, 2014’te Cumhurbaşkanı Sisi’nin talimatıyla yeniden hız kazanmış ve uzun süren çalışmaların ardından resmen ziyarete açılmıştır.