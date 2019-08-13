0553 313 94 23

Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?

AK Parti, 23 Ağustos’ta 18'inci yaşını Genel Merkezde kutlayacak. Kutlamalarda 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olmayacak.

13 Ağustos 2019 Salı 15:12
Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?

 Sezai Erhan  yeniakit 

14 Ağustos 2001 yılında siyasi hayatına başlayan AK Parti, kuruluşunun 18'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. 14 Ağustos'un Kurban Bayramına denk gelmesi sebebiyle resmi etkinlikler 23 Ağustos'ta başlayacak.

Bin kişi davet edildi

18.yaş etkinliği kapsamında parti genel merkezinin terasında verilecek kutlama programına, bin kişi davet edildi. Davetli listesinde partinin son güncellenen 58 kişilik kurucu üyesi, milletvekilleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile parti il başkanları yer alıyor.

Etkinlikte Davutoğlu ve Gül olmayacak

Edinilen bilgilere göre,11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yeni parti kurma hazırlığı içerisinde bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu etkinlikte olmayacak.

Yaşımız hep 18 afişi kullanılacak

14 Ağustos günü gazete ilanları ve billboardlarda “Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18” yazılı afişler yer alacak; hazırlanan 18. yaş klibi ekranlarda yayınlanacak. Aynı zamanda medyada ve sosyal medyada da Gençlik Kolları tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:12
  1. Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18
  2. AK Parti
  3. 23 Ağustos
  4. Kurban Bayramı
  5. Abdullah Gül
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • BekirBekir11 dk önce
    Eger ak parti bu ikisini kutlamalara cagirirsa bi daha asla oy vermem....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Turizm merkezi Kaş’ın nüfusu bayramda ikiye katlandı
  1. Turizm merkezi Kaş’ın nüfusu bayramda..
  2. Susuz kalan kaplumbağalara "can suyu"
  3. Salda Gölü'nde bayram kalabalığı!
  4. Didim’de sinema günleri sürüyor
  5. İstanbullular akın etti plajlar dolup..
  6. 'Suriye Anayasası Komisyonunda sona..
  7. Ronaldo’dan Zidane’a övgü
  8. Göksel Gümüşdağ açıkladı! Fenerbahçe..
  9. Meteorolojiden 5 il için sıcaklık..
  10. Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
  11. Yenişehir’deki orman yangınında yeni..
  12. Samsun deniz avcılığının merkezi oldu
  13. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde flamingo..
  14. BM Hong Kong’daki şiddeti kınadı
  15. Jorgensen: Şampiyonluk hasretine son..
  16. Salvini'den göçmen taşıyan STK'lere..
  17. Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
  18. Yılmaz vatandaşlarla son kez..
  19. Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 5..
  20. Karaman'da emniyet şeridinde feci..
  21. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1..
  22. Transözofageal Ekokardiyografi nedir?
  23. Gerze’de 20 kişi hastanelik oldu
  24. Malezya’da İrlandalı genç kızı arama..
  25. Anadolu Otoyolu'nda cip devrildi: 6..
  26. Şüphe üzerine durdurulan araç,..
  27. Amerika'da on binlerce Müslüman..
  28. BM'den Hong Kong'da "diyalog" mesajı
  29. Domuz nöbeti için ağaca çıktı,..
  30. Kurban pazarında bıçaklı kavga
Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

Günün Karikatürü

11 Ağustos 2019
'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı