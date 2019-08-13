Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı? AK Parti, 23 Ağustos’ta 18'inci yaşını Genel Merkezde kutlayacak. Kutlamalarda 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olmayacak.

Sezai Erhan yeniakit 14 Ağustos 2001 yılında siyasi hayatına başlayan AK Parti, kuruluşunun 18'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. 14 Ağustos'un Kurban Bayramına denk gelmesi sebebiyle resmi etkinlikler 23 Ağustos'ta başlayacak. Bin kişi davet edildi 18.yaş etkinliği kapsamında parti genel merkezinin terasında verilecek kutlama programına, bin kişi davet edildi. Davetli listesinde partinin son güncellenen 58 kişilik kurucu üyesi, milletvekilleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile parti il başkanları yer alıyor. Etkinlikte Davutoğlu ve Gül olmayacak Edinilen bilgilere göre,11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yeni parti kurma hazırlığı içerisinde bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu etkinlikte olmayacak. Yaşımız hep 18 afişi kullanılacak 14 Ağustos günü gazete ilanları ve billboardlarda “Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18” yazılı afişler yer alacak; hazırlanan 18. yaş klibi ekranlarda yayınlanacak. Aynı zamanda medyada ve sosyal medyada da Gençlik Kolları tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

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