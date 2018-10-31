Büyük kriz! Ruslar ve İngilizler karşı karşıya
İngiltere Hava Kuvvetleri, İngiltere yakınlarındaki Rus savaş uçaklarını durdurmak için Eurofighter Typhoon tipi savaş uçaklarını harekete geçirdi.31 Ekim 2018 Çarşamba 17:20
İngiltere Hava Kuvvetleri, Birleşik Krallık Hava Sahası yakınlarındaki Rus bombardıman uçaklarını durdurmak için Eurofighter Typhoon tipi savaş uçaklarını havalandırdı.
Rus bombardıman uçağı İngiltere hava sahasına yaklaşınca, alarm verildi.
Reuters haber ajansı, havalanan İngiliz savaş jetlerinin Rus uçağına doğru hareketlendiğini duyurdu.
Tehlikeli gerginlik daha fazla büyümeden, jetler üslerine geri döndü.
YORUM YAZ