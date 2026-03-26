Kabus başladı! İsrail'e rahat uyku yok
Rahat uyku uyuyamayan terör devleti İsrail'de hava savunma sistemi Hayfa semalarında füzeleri önlemeye çalıştı.
Lübnan'dan İsrail'e yönelik misilleme füzelerinin fırlatılmasıyla beraber İsrail'in kuzey kıyısındaki Hayfa kentinde sirenler çaldı.
İsrail hava savunma sistemleri devreye girerek füzeleri önlemeye çalıştığı sırada, Hayfa semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.