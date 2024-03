Alper Tan ''Büyük İsrail, büyük Ermenistan, büyük Kürdistan, büyük gerçek!'' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Alper Tan'ın yazısı şöyle:

Büyük İsrail, Büyük Ermenistan ve büyük Kürdistan… Masalsı hedefler ama hepsinin başında “Büyük” yazıyor. Farklı isnatlar da olmakla birlikte daha çok Hitler'in Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’e atfedilen “Büyük Yalan” tekniği ile ilgili meşhur cümleler şöyledir: “Yeterince büyük bir yalan söyler ve onu tekrar etmeye devam ederseniz, insanlar sonunda ona inanmaya başlayacaklardır.” Bu tekniğin en meşhur kullanıcısı faşist Nazi Partisi lideri diktatör Adolf Hitler’dir.

Bu “Büyük” düşler peşinde olanlarla ilgili haberler, tartışmalar her daim yapılır ama üzerinde hiç durulmayan, düşünülmeyen bir noktaya dikkatleri çekmek istiyoruz. Burada gösterilen üç haritada da açıkça görüleceği gibi hem Büyük İsrail hem Büyük Ermenistan hem de Büyük Kürdistan “hayali” haritalarının hepsinin de belki üçte ikilik kısmı üst üste gelmektedir. Burada bazı gariplik veya saçmalıklara dikkatleri çekmek istiyoruz:

1-Bu üç hayalperest ideoloji de aynı topraklara gözlerini dikmiş görünüyorlar. “Büyük Ermenistan” haritalarına bakılırsa Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri, Doğu Karadeniz’in bir kısmı, İç Anadolu’dan bazı kısımlar, Akdeniz Bölgesi’nin doğu tarafı, Suriye’nin tamamına yakını, Lübnan’ın tamamı, Irak’ın Kuzeyinde Barzani ve Talabani’nin “Kürdistan” adıyla yönettiği topraklar, İran’ın Batı kısmı, Azerbaycan’ın büyük bölümü bu haritanın içinde görülecektir.

Hayali “Büyük Ermenistan” haritası.

“Büyük Kürdistan” haritalarına göz atıldığında yine Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tamamı, Akdeniz Bölgesinin Doğu ucu, Suriye’nin Kuzey kesimleri, Irak’ın Kuzeyi ve İran’ın Batı tarafları bu hayali haritanın içinde olduğu anlaşılacaktır.

Hayali “Büyük Kürdistan” haritası.

Gelelim “Büyük İsrail” haritasına… Bunda da yine Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tamamı, İç Anadolu’nun bir kısmı, Akdeniz Bölgesi’nin Doğu tarafı, Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Ürdün’ün tamamı, Suudi Arabistan’ın kuzeyinde çok büyük bir bölge, İran’ın Batı şeridinin tamamı ile Nil’e kadar Mısır’ın Sina bölgesinin hepsi, İskenderiye’ye kadar bütün coğrafya Siyonizm’in hedefinde görülmektedir.

Hayali “Büyük İsrail” haritası.

2.Aynı toprakları ele geçirmek ve “büyük” devletler inşa etmek üzere büyük hayaller kuran bu üç ideolojiyi savunanlar da normal ve mantıklı şartlarda düşünüldüğünde, birbirleriyle “rakip” veya “düşman” olmaları gerekirken, tam aksine üçü de birbirlerini destekliyorlar ve birbirlerinin en sıkı dostlarıdırlar.

3.Ermenistan’ı destekleyen belli başlı devletler: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Kanada İran. (İran, Türkiye’nin, Azerbaycan ve Asya’daki diğer Türk devletlerinin birleşmesini engellediği için bu ideolojiyi destekliyor).

4.“Kürdistan” hayalini destekleyen devletler: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Kanada…

5.“Büyük İsrail” hayalini dolayısıyla İsrail’i destekleyen devletler: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Kanada…

Aynı coğrafya üzerinde devlet kurmayı hedefleyen üç ayrı ideoloji aslında birbirinin düşmanı olması gerekirken tam aksine dost iseler, bunda bir gariplik yok mu?

Aynı toprakları ele geçirmek isteyen üç farklı ideolojiyi de aynı yabancı güçler destekliyorsa bunda bir anormallik aramak gerekmez mi?

Şu an mevcut Ermenistan’ın nüfusu, yaklaşık 2.5 milyon civarında. Elinde tuttuğu ufacık toprak üzerindeki 2.5 nüfusu idare edemeyen ve açlık sınırında yaşamak zorunda kalan bir grup, onlarca milyon farklı kültürden insanın elindeki toprakları alarak Büyük Ermenistan kurmaya nasıl cüret edebiliyor?

Dünyanın en güçlü ülkelerinin kayıtsız-şartsız desteğine rağmen 70 senedir savaşmasına rağmen daha devlet bile olmayan HAMAS’la bile başa çıkamayan 8 milyon nüfuslu Siyonist İsrail, sözde “Arz-ı Mev’ud” üzerinde binlerce yıldır yaşayan ve farklı din ve inanca mensup kaç yüz milyon milletle nasıl başa çıkabileceğini zannediyor? Ve hangi mantıkla “Vaad Edilmiş Topraklar Bakanlığı” adıyla resmen bir bakanlık bulundurabiliyor?

Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin toplam nüfusu 250 milyon civarında. Kürtlerin büyük çoğunluğunun bile desteğini alamamış bir Marksist/Leninist/Maoist Terör örgütü, bu büyüklükte ve güçte devletleri tehdit ederek “Büyük Kürdistan” kurmaya nasıl inandırabiliyor?

Marksist/Leninist/Maoist ideolojilerin “düşmanı” olan Batılı kapitalist devletler acaba kendi devlet felsefelerine hasım bir ideolojiyi savunan bu terör örgütlerini niçin ve hangi gerekçe ile destekliyor olabilirler?

Hedefteki toprakları şu an elinde tutan devletler/milletler, farz-ı muhal, “haydi buyurun buralardan biz çekiliyoruz” deseler, o topraklar, Büyük İsrail mi, Büyük Ermenistan mı yoksa Büyük Kürdistan mı olacak?

Bunun cevabı o kadar kesin ve net olarak belli ki: HİÇ BİRİ!

Çünkü bu üç grubu destekleyenlerin de Ermeniler, Yahudiler, Kürtler veya başkaları… Hiç biri umurlarında değil. Bu üç grubu da aynı anda destekleyen devletlerin kendi ajandaları var. O ajandayı hayata geçirmek için Ermeni’yi de Yahudi’yi de Kürd’ü de eş zamanlı kullanıyorlar.

Bunları destekleyen devletlerin esas amacı, başta Türkiye olmak üzere bölgedeki Müslüman ülkeleri zayıflatmak, istikrarsızlaştırmak ve Batının kontrolü altında tutmaktır. Bu hedefe hizmet etmekte olan her grubu her örgütü her partiyi destekliyorlar.

Ulaşılması mümkün olmayan adı “büyük” boş hayaller peşinde ölen Ermeni, Yahudi, Kürt veya başka biri hiç birinin umurunda değil.

Sözün özü şudur: Büyük İsrail,” “Büyük Ermenistan” ve “Büyük Kürdistan” hayalini savunanlar kendi halklarını aldatıyor ve yokluğa sürüklüyorlar. Çünkü onlar, kendi milletlerinin hayaline değil, o hayalleri üreten emperyalist devletlerin ajandalarına hizmet ediyorlar.

“Gerçek, yalanın ölümcül düşmanıdır.”

Sözümüzün muhatabı, akl-ı selim sahibi mantıklı insanlardır. Batılı/Doğulu emperyalist güçlerin ajandaları için canını verecek olanlara ise Cehennemin kapıları her zaman açık olacaktır…