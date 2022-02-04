Büyük hata! Eğer yumurtayı yıkarsanız...

En temel gıdalardan biri olan yumurta içerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyecekler arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan yumurtayı satın alırken yıkanıp yıkanmaması tartışma konusu haline gelmiştir. Peki yumurta yıkanmamalı mı yıkanmamalı mı? İşte çok merak edilen sorunun cevabı…

Yumurtaları buzdolabına yerleştirirken yıkanmaması büyük önem taşıyor.

Çünkü böyle bir durumda yüzeylerindeki delikler genişliyor ve sonuçta bakteriyel üreme artıyor.

Eğer yıkarsanız yumurtanın koruyucu dış katmanına zarar vererek onu inceltiyor.

Bu da kabukta bulunan zararlı mikroorganizmaların, salmonella bakterisinin yıkama sebebiyle açılan mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolayca girmesine neden oluyor.

Bilimsel çalışmalar yumurtanın yıkanmasının yanlış olduğunu savunuyor. Bu yüzden satın aldığını yumurtaları asla yıkmayın.

Uzmanlar, yumurtaların yıkanmadan, satın alınan karton kutudan çıkarılmadan saklanmasını gerektiğini belirtiyor.

Yumurtalar eğer buzdolabının kapağında saklanıyorsa, diğer besinlerle temas etmemesinin altını çiziyor.

Bu yüzden 0-5 derece arasında muhafaza edilmesi gereken yumurtaları karton kutuda saklamak onun ışıktan ve dolaptaki diğer kokulardan koruyacaktır.

Ayrıca bu sayede yumurtadaki salmonella bakterisinin buzdolabındaki diğer yiyecek ve içeceklere çapraz bulaşma yoluyla geçmesini engellemiş olacaksınız.