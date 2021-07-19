Büyük gün yarın! Selçuk Bayraktar aylar önce işaret etmişti

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da destan yazan ve savaş alanında tüm dengeleri altüst eden Bayraktar TB2 SİHA'ları üreten Baykar firması geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü yeni bir müjde duyuracağını aktaran Baykar firmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin..." denildi.

Söz konusu paylaşım Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın geçtiğimiz aylarda çektiği bir videoyu yeniden akıllara getirdi.

Türkiye'nin ABD tarafından F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının ardından bir video paylaşan Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin muhakkak kendi insansız savaş uçağını üretmesi gerektiğini belirtmişti.

Bu alanda uzun zamandır çalışma yaptıklarını söyleyen Bayraktar, ilk uçak prototipini 2023 yılında uçurmayı planladıklarını ifade etti.

ABD'nin F-35'leri Türkiye'ye vermemesinin dezavantaj gibi gözükse de milli savunma sanayii açısından en hayırlı işlerden biri olabileceğini sözlerine ekleyen Bayraktar, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme , bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz.

Evet, bugün itibariyle o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35'ten daha az olacaktır. Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır.

Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, SİHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir."

"Hedefimiz 2023'te ilk prototipi uçurmak"

AKINCI TİHA projesinin olgunlaşmasıyla birlikte "Milli İnsansız Uçak Sistemi" (MİUS) projesine hız verdiklerini belirten Selçuk Bayraktar, "Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız" demişti.

Baykar firmasının yarın duyuracağı müjdenin Selçuk Bayraktar'ın aylar öncesinde işaret ettiği MİUS projesi olması bekleniyor.