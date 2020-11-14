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Gündem Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor
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Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor

KKTC, yarın adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Açılışı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan KKTC Acil Durum Hastanesi büyük güne hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:22:00 -
Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor

Yarın saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan hastanede çalışmalar aralıksız sürüyor. Hastane önüne kurulan dev platformda, halka bir konuşma yapacak olan Başkan Erdoğan'ın gelişi öncesince ekipler büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da açılışı yarın gerçekleştirilecek olan Pandemi Hastanesi'nde 100 yatak,100 oda, 6 ameliyathane ve 24 yoğun bakım odası yer alıyor. Tüm detayların düşünüldüğü hastane, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin hemen yanında yapıldı.

Vatandaşlar yaşadıkları heyecanı anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise coşku hakim. Vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı şöyle anlattı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Anavatan Türkiye ile KKTC'nin her zaman birlikte hareket ettiğini yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli buraya gelerek tüm dünyaya ilan edecektir. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu olayların ardından böylesine birlikte fotoğraf verilmesi, bütün dünyaya gereken cevabı vermiş olacaktır."

KKTC ve Türkiye olarak çok güzel bir hareket oldu

"Bence güzel bir hareket oldu. Birisi Reisi Cumhur'umuz diğeri de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli. Burada da yakın zamanda bir seçim oldu. Bu seçimden sonra buraya bir tebrik mahiyetinde olmasından dolayı da güzel bir sonuç olarak görüyoruz. Biz kardeş ülke sayılıyoruz. KKTC ve Türkiye olarak çok güzel bir hareket oldu. Heyecanla bekliyoruz."

 

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