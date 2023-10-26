  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'
Gündem Büyük Filistin Mitingi'ne katılacak isimler belli oldu!
Gündem

Büyük Filistin Mitingi'ne katılacak isimler belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 23:34:00 - 2023-10-27 00:16:08
Büyük Filistin Mitingi'ne katılacak isimler belli oldu!

AK Parti öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 28 Büyük Filistin Mitingi, 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek mitinge katılacak isimler belli oldu.

Mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri de katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitinge; dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu mitingde sahne alacak.

Mitinge Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.

Öte yandan mitinge Cumhur İttifakı ortakları; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamaney'den Müslüman ülkelere Filistin çağrısı
Hamaney'den Müslüman ülkelere Filistin çağrısı

Dünya

Hamaney'den Müslüman ülkelere Filistin çağrısı

Skandalları bitmek bilmiyor! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın dilinin altında ne var?
Skandalları bitmek bilmiyor! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın dilinin altında ne var?

Medya

Skandalları bitmek bilmiyor! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın dilinin altında ne var?

Öğrencilerin çizdiği Filistin resimleri sergilendi
Öğrencilerin çizdiği Filistin resimleri sergilendi

Yerel

Öğrencilerin çizdiği Filistin resimleri sergilendi

Diyarbakır Annelerinden Filistin annelerine destek! Katilimiz de acımız da aynı
Diyarbakır Annelerinden Filistin annelerine destek! Katilimiz de acımız da aynı

Gündem

Diyarbakır Annelerinden Filistin annelerine destek! Katilimiz de acımız da aynı

Millî medyadan Filistin’e destek
Millî medyadan Filistin’e destek

Medya

Millî medyadan Filistin’e destek

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Öyle bir miting olsun ki sadece İsrail değil chp zihniyeti ve yandaşlarida kudursun.

muş ovası

kendine müslümanım diyen herkes katılsın. bakmayın siz israil destekçilerinin müslümanların her tepkisini itibarsızlaştırmaya. İslam alemine önderlik yapan büyük bir toplanma olsun. Allah sayımızı artırsın saffımızı sıkılaştırsın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23