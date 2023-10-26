Büyük Filistin Mitingi'ne katılacak isimler belli oldu!
AK Parti öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 28 Büyük Filistin Mitingi, 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek mitinge katılacak isimler belli oldu.
Mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri de katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitinge; dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu mitingde sahne alacak.
Mitinge Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.
Öte yandan mitinge Cumhur İttifakı ortakları; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.
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