Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi'nde söyledi: Bir gece ansızın gelebiliriz!

Terör oluşumu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı’nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde milyonlara hitap etti.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları:

Sevgili İstanbullular, Sayın Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saygı değer genel başkanlar, değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması için emek veren akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum.



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Öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı şekilde ortaya koydunuz.

Yarın Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreğimizdeki yangını cümle aleme haykıracağız.

Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz gibi Gazze için de kıyamdayız.

'Netanyahu nasıl teröristse Hamas da terörist'miş. Yazıklar olsun. Hamas kimdir bihaber olan talihsizler var. Ve onlara ülkemde oy atanların da iyi düşünmesi lazım.

Hamas terör örgütü değil dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oldu. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk. Bunu bildiğimiz için de açık ve net ifade ettik. Ne diyoruz? La galibe illallah! Biz buna iman etmişiz. Buna imanımız var. Galip olan sadece Allah'tır.

1947'de Gazze Filistin buralar neydi, şimdi ne? Ya İsrail sen buralara nasıl geldin. Sen bir işgalcisin, örgütsün. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Onlar borçlu olduğu için size ziyarete geliyor.

Hatırlayın duvarlara 1453'ü yazanları unutmuyoruz değil mi? O çapulculara bu ülkeyi, bu kadar... Karşımızda son iki asırdır bizi siyasi, sosyal, ekonomik olarak dilim dilim doğrayanların kapanmamış hesapları var. Gevurun kılıcını çalanların hakikatleri ters yüz etmesine izin vermeyeceğiz. Sizler de görüyorsunuz dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler, Gazze'de ölen çocuklar için sesleri çıkmıyor.

Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Bu millet ölmedi, dimdik ayakta. Libya'da Karadağ'da neysek bilesiniz ki Ortadoğu'da da oyuz.

Bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Biz milletimizi seviyoruz. Milletimize fedai can etmeye hazırız. Milletimizle birlikte bu yolda ilerlemeye hazırız. Bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır. Bunlar dediğimizin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? ABD'siyle, Avrupa'sıyla, tek dişi canavar kalan Batı'dan bahsediyorum. Gazze'de yaşanan katliam topyekun Batı'nın eseridir. Çocuk katilleri verdikleri tam desteği demokrasi ve adalet gibi kavramlarla gizlemeye çalışmaları da ayrı bir komedidir. İsrail onlara rağmen adım atamaz. Atsa bile 3 gün içinde çöker.

Biz bunları iyi tanırız. Batı'nın bu sinsi ve kirli taktiği deşifre olmuştur. Bunu en iyi biz biliyoruz. Biz PKK'nın YPG'nin FETÖ'nün gerisinde kimler var biliyoruz. Benim milletim de bunları gayet iyi bilmeli. Biz lafa gelince liberal, özgürlükçü kurum ve kişilerin gerçekte hangi gayelerle ülkemizin çelme taktığını gayet iyi biliyoruz. Aynı hakikatlere Gazze'de şahit oluyoruz.

İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu diye dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Batılı liderler İsrail'e ateşkes çağrısı bile yapmıyor. Ey Batı ne kadar çocuk, kadın ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Elbette her ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede. Gazze'de savunma değil katliam yürütülüyor.

Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi? Her taraf karanlık, hiçbir şey yok, yiyecek bir şey yok, anestezi kullanmadan ameliyat yapıyorlar. Ey dünya tüm bu gerçekleri görüyorsunuz. Hani ben Davos'ta demiştim ya; Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz, demiştim. Bunlar öldürmeyi iyi biliyor.

Gazze hepimizin meselesidir. Kendi küçük siyasi oyunlarını, hastalıkları taassuplarını Gazze'deki mücadelenin önüne geçirenlere diyoruz ki yapmayın! Gazze'de insanlık ve savaş suçlarına ortak olmayın.

Artık hangi kökene, hangi inanca sahip olursa olsun coğrafyamızdaki tüm toplumlar olarak bir olmalıyız. Bölge ülkelerinin tamamını ayrılığın azabından uzak kalmaya davet ediyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şehit ettiği çocukların sayısı 3 bin 600'ü buldu. Bir vahşetle karşıyayız. Hiçbir Gazzeli'nin başını sokacağı evi kalmadı. Dışarıdan yardım getirilmesine izin verilmediği için tüm insani ihtiyaçlar karşılanamaz halde. Dün geceden itibaren yapılanlar bir cinnet halidir.

Gazze halkının şanlı duruşu tarihe yazılacaktır. Bu ruh ve heyecan Filistin halkında hep vardı. Gazzeli dişleriyle yurdunu savunmaya hazır. Ne diyor bu ahlaksızlar, gidin diyorlar. Şu ülkeye geçin diyorlar. Bu söze kulak verip yola düşenlerin de üzerine bomba yağdırıyorlar. Çünkü bunlar sadece öldürmeyi bilir. Zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gittiğini de göreceğiz. İsrail'in 75 yıldır sürdürdüğü zulüm de elbet bir gün bitecektir. Sırtını dayadığı Batı çekip gidecektir.

Türkiye tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi başı dara düşen her mazlumla birlikte bu insanların da umudu olacaktır. Boyunuzu da çapınızı da aşan tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin. Gelin bize kulak verin. Kendinizin ve çocuklarının geleceği için belki de ilk defa hayırlı bir adım atın.

Bir Filistin gerçeği var. Bu zulme karşı direnmek durumunda kalan Filistin halkına Filistin analarının ak sütü gibi helaldir.

Ey İsrail, oylama yapıldı BM'de. 120 ülke size ne dedi? Ateşkes için evet deyin dedi. 40 ülke çekimser kaldı, 13-14 ülke İsrail'in yanında kaldı. İsrail sen yalnızlığa mahkumsun ve mahkum olacaksın. BM bu kararla güzel bir adım attı. Savaşın bir ahlakı ve hukuku var. Hayatını kaybeden her sivil için biz üzüntülüyüz. Ama İsrail'in böyle bir derdi var mı? 'Biz öldürmeyi iyi biliyoruz' diyorlar. Ama bunun bedelini ödeyeceksiniz.

1 buçuk milyona yakın İstanbullu burada topladı. Sağ olun var olun.

Bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Atatürk Havalimanı’nda “Büyük Filistin Mitingi” düzenlendi. Vatandaşlar alanı tıklım tıklım doldurdu. Mitinge Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Havalimanında mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde dev sahne kuruldu.

Akit TV, miting alanından canlı yayınla gelişmeleri aktardı. Sabri Şahsuvar, miting alanına gelen özel isimlerle birlikte gündemi ve mitingi değerlendirdi.