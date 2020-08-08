Büyük fedakarlık: Arda’nın Galatasaray için dünya devlerini reddettiği ortaya çıktı

Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun süre boşta kalan Arda Turan, nihayet yuvaya döndü. Galatasaray ile tekrar anlaşan Arda ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Anlaşmanın ardından 33 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılı ekip için büyük fedakarlık gösterdiği ortaya çıktı.

Yapılan toplantıda hiç maaş konusunu açmayan Arda’nın ayrıca boş kaldığı süre zarfında iki dünya deviyle anlaşma imzalamadığı belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Arjantin ekibi Boca Juniors ve Brezilyalı Sao Paulo, Arda Turan’dan ret cevabı aldı. Arda, bireysel koçu ile aylarca çalışarak sarı kırmızılı ekip için antrenman yaptı.