  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Büyük fedakarlık: Arda’nın Galatasaray için dünya devlerini reddettiği ortaya çıktı

Aylardır yuvaya dönmek için bekleyen Arda Turan’ın, Galatasaray için iki dünya devine gitmeyi reddettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:43:00 -
Büyük fedakarlık: Arda’nın Galatasaray için dünya devlerini reddettiği ortaya çıktı

Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun süre boşta kalan Arda Turan, nihayet yuvaya döndü. Galatasaray ile tekrar anlaşan Arda ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Anlaşmanın ardından 33 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılı ekip için büyük fedakarlık gösterdiği ortaya çıktı.

Yapılan toplantıda hiç maaş konusunu açmayan Arda’nın ayrıca boş kaldığı süre zarfında iki dünya deviyle anlaşma imzalamadığı belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Arjantin ekibi Boca Juniors ve Brezilyalı Sao Paulo, Arda Turan’dan ret cevabı aldı. Arda, bireysel koçu ile aylarca çalışarak sarı kırmızılı ekip için antrenman yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler
Gündem

AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması ü..
Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili 'yok artık' dedirten tahmin
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili 'yok artık' dedirten tahmin

Koronavirüs pandemisi sonrası dünyada ve ülkemizde yükselişe geçen altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe tahminler geliyor. Adana K..
Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut
Dünya

Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde kıta sahanlığı anlaşması sonrası Türkiye yeni bir NAVTEX yayınladı. Türkiye'nin hamlesi Yunan ba..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı