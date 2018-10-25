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Büyük fark! Akhisar ilk yarıda dağıldı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Akhisarspor, İspanya deplasmanında Sevilla ile karşı karşıya geliyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 23:03
Büyük fark! Akhisar ilk yarıda dağıldı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Akhisarspor, deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşıyor.

SEVİLLA - AKHİSARSPOR: 3-0

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan
SAAT: 22.00
HAKEM: Kevin Clancy
YAYIN: beIN Sports 2 

SEVİLLA: Vaclik, Sergi Gomez, Carriço, Mercado, Aleix Vidal, Vazquez, Mesa, Navas, Sarabia, Promes, Muriel
TEKNİK DİREKTÖR: Pablo Machin

AKHİSARSPOR: Milan, Lopez, Dany, Caner, Kadir, Aykut, Sissoko, Josue, Regatin, Güray, Seleznov
​TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

Goller: Dk. 7 Mesa, 9 Sarabia (p), 35 Promes

Maçta ilk yarı sona erdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 23:03
  1. Akhisarspor
  2. İspanya
  3. Sevilla

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