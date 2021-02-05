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Dünya Büyük facia böyle görüntülendi! Balkondan bakan kişi bebeğin üzerine düştü!
Dünya

Büyük facia böyle görüntülendi! Balkondan bakan kişi bebeğin üzerine düştü!

Rusya’da anne ile 5 aylık bebeği yolda yürüdüğü sırada, evinin balkonunda bakan bir kişi bebeğin üzerine düştü. Bebek ve düşen adam yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:04:00 - 2021-02-05 10:04:47

Rusya’nın Voronej kentinde bir anne bebeği ile yolda yürüdüğü sırada evinin balkonunda bakan bir kişi 7’inci kattan bebeğin üzerine düştü. 5 aylık bebek, adamın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından şoka giren anne bebeğini yerden aldığı görüldü.

Bebeğin ambulansta, balkondan düşen adamın ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi olay anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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