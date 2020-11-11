Büyük ekranda oyun oynamak isteyenler için Q70T QLED 4K UHD Smart TV

İSTANBUL (AA) - Samsung'un Q70T QLED 4K UHD Smart TV modeli sahip olduğu özellikler ile oyunseverler için dikkatleri üzerine çeken bir TV olarak öne çıkıyor.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, modern teknolojilerle geliştirilmiş TV'ler sahip oldukları büyük ekran, üstün görüntü ve ses kaliteleriyle artık sadece haberleri takip etmek veya film ve dizi izlemek için değil aynı zamanda video oyunlar oynamak için de öne çıkan alternatiflere dönüşüyor.

Markanın, 55", 65", 75" ve 85" seçenekleri ile gelen Q70T QLED 4K UHD Smart TV modeli sunduğu özellikler ile video oyun tutkunlarına üst seviye deneyimler sunuyor.

Samsung'un Quantum İşlemci 4K güçlü işlemcisi görüntü kalitesini başarılı izleme koşullarında optimize ederek tüm içeriğin geliştirilmesini sağlıyor. Samsung'un derin öğrenme teknolojisine sahip bu işlemcisi, gerçek zamanlı sahne analizleriyle, parlaklık düzeyi ve sesleri daha iyi bir oyun deneyimi için optimize ediyor. Ayrıca AI Yükseltme özelliği ile mevcut düşük çözünürlüklü oyunların 4K görüntü kalitesinde oynamaya da imkan tanıyor.

TV'de yer alan diğer bir teknoloji de Dual LED. Dual LED arka aydınlatma teknolojisi, farklı renk tonundaki içeriklere göre arka ışık renk tonunu içeriğe uyacak şekilde ayarlıyor ve böylece içerikleri daha doğru tonda ve olması gerektiği gibi gösteriyor. Yüzde 100 renk hacmi ve Dual LED'in üstün kontrastıyla oyunlar görünmesi gereken şekilde oynanabiliyor.





- Çevredeki ortam koşulları değişse de oyunlara aynı şekilde devam





Uyum Sağlayan Görüntü ve Ses özelliği ile Samsung Q70T QLED 4K UHD Smart TV ses ve görüntü türünü belirlemek ve işlemek için her sahneyi gerçek zamanlı analiz ediyor. Süreç, ses giriş sinyallerinin ayrılması ve sınıflandırılmasıyla başlıyor. Ardından, sahneye en uygun temel özellikler belirleniyor ve işleniyor. Her oda türü, ses akustiğini farklı şekilde etkiliyor.

AVA (Aktif Ses Yükseltici) özelliği ise oyunlardaki konuşma sahnelerinde sesi artırarak konuşmaların net bir şekilde duyulmasını sağlıyor. Bu teknoloji etrafta dikkati dağıtabilecek gürültüleri gerçek zamanlı olarak belirliyor. Ardından sesi otomatik olarak yükselterek, TV'deki seslere ve diyaloglara netlik kazandırıyor.

Gerçek Oyun İyileştirici+ teknolojisini kullanan bu TV ile ayrıca her defasında ayar yapmak zorunda kalınmadan iyileştirilmiş oyun keyfi deneyimlenebiliyor. Ekstra hareket netliği sayesinde, hızlı hareket eden oyun sahnelerindeki ışık halkaları ve bulanık görüntüler engelleniyor. Karanlık sahnelerde bile net bir görüntü sağlanırken oyun sahneleriyle sesler en iyi şekilde senkronize oluyor.