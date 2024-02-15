Büyük destek: Ukrayna'ya 1 milyon ( İHA) İnsansız hava aracı gönderecek! Stoltenberg ilan etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İHA göndereceklerini duyurdu. NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 1 milyon insansız hava aracı (İHA) göndermek için anlaştığını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 1 milyon İHA göndermek için anlaştığını duyurdu.
Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları ve NATO-Ukrayna Konseyi Toplantılarının ardından basına açıklamalarda bulundu.
UKRAYNA'YA 1 MİLYON İHA
Genel Sekreter, "Bir grup müttefik, Ukrayna'ya 1 milyon İHA teslim etme hedefiyle bir araya geliyor. 20 NATO müttefiki de mayın temizleme koalisyonu kurmaya karar verdi." dedi.
Bir soru üzerine, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'de mayın temizleme faaliyetlerini birlikte yürütmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, bu çalışmaların Ukrayna'nın kara sularını kullanabilmesine, Rusya'ya karşı denizde başarı elde etmesine ve tahılını ihraç edebilmesine olanak sağladığını ifade etti.
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Stoltenberg ayrıca, Polonya'da yeni bir NATO-Ukrayna ortak analiz ve eğitim merkezi kurma kararı alındığını duyurarak, bu yapının amacının savaştan alınan derslerin yanı sıra müttefiklerin tecrübe paylaşımı sayesinde Ukrayna ordusuna deneyim kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.
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