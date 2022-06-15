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Dünya Büyük çöküş: Fransa'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde!
Dünya

Büyük çöküş: Fransa'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde!

Fransa'da mayıs ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 5.2'ye yükselmesinin ardından ülkede 1985 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 15:05:00 -
Büyük çöküş: Fransa'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde!

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE), mayıs ayının yıllık enflasyon verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre ülkede, enflasyon oranının bir ayda yüzde 1.4, bir yılda ise yüzde 5.2 oranında yükselmesiyle 1985 yılından bu yana görülmeyen bir enflasyon oranına ulaşıldı.

Enstitü, genel enflasyon oranının enerjide yüzde 27.8, hizmetlerde yüzde 3.2 ve gıdada yüzde 4.2 olarak ölçülen fiyat artışlarından etkilendiğini belirtti.

Daha önce Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, halkın alım gücünün korunmasını kabinesinin önceliklerinden biri olarak nitelendirmişti.

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Yorumlar

doğrucu davul

Yani geçen sene 100 euro olan şey şu an 105,2 euro. O da bir şey mi? Türkiye diye bir ülke var, geçen sene 100 lira olan bir şey şu an 260 lira oranın haberini yapın bence.

Düşünmek gerek

5.2 çöküşse 70 küsür ney oluyor acaba?
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