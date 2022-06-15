Büyük çöküş: Fransa'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde!

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE), mayıs ayının yıllık enflasyon verilerini açıkladı.



Açıklanan verilere göre ülkede, enflasyon oranının bir ayda yüzde 1.4, bir yılda ise yüzde 5.2 oranında yükselmesiyle 1985 yılından bu yana görülmeyen bir enflasyon oranına ulaşıldı.



Enstitü, genel enflasyon oranının enerjide yüzde 27.8, hizmetlerde yüzde 3.2 ve gıdada yüzde 4.2 olarak ölçülen fiyat artışlarından etkilendiğini belirtti.



Daha önce Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, halkın alım gücünün korunmasını kabinesinin önceliklerinden biri olarak nitelendirmişti.