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Büyük çöküş bu ifadelerde... İşkence ve infazlar başladı

VAN’da, jandarma ekiplerince yapılan görüşmelerde gri kategoride aranan 2 PKK’lı terörist ikna edilerek teslim oldu. PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 2 teröristin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi. Teröristler, örgüt içinde işkence ve infazların başladığını anlattı.

20 Ekim 2019 Pazar 21:04
Büyük çöküş bu ifadelerde... İşkence ve infazlar başladı

İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kamsamda Van’ın Çatak ilçesinde gri kategoride yer alan 2 terörist, ailelerinin ikna çalışmalarına katılmasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Çatak ilçesi kırsalından 2013 ve 2014 yıllarında PKK/KCK terör örgütüne katılan, ’Aranan Teröristler Listesi’nde 300 bin lira ödül ile Gri kategoride bulunan teröristlerin jandarmada verdiği ifadelerinde, PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere PKK/KCK terör örgütünün ağır kayıplar verdiğini, kış üslenmesini yapacakları sığınak/barınakların, erzak ve malzemelerinin güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edildiğini, örgütün çökme noktasında olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Teröristler, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, birçok örgüt üyesi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını ifade ettiler. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütten kaçışların çok daha fazla olacağını kaydettikleri öğrenildi.

Teröristler, teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik güçlerine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaraları aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını anlattı.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 21:04
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