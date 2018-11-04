Büyük ceza gelebilir! Google ve Rusya karşı karşıya

Rusya’nın kara listesinde bulunan, site engelleme kurallarına uymayan ve uyarıları dikkate almayan popüler arama motoru Google, Rusya tarafından para cezası ile karşı karşıya!

Bundan tam olarak üç yıl önce başlatılan Project Fi için revize dönemi geldi. Yapılan sızıntıya göre Project Fi gidecek yerine ise Google Fi gelecek! Google'da köklü değişikliğe mi gidiyor?

Google, Rusya’nın uyarılarını dikkate almadı!

Rusya’da faaliyet gösteren arama motorları, kalıcı olarak engellenen sitelerin arama sonuçlarında görünmemesini sağlamak için merkezi bir veri tabanına bağlanmakla yükümlüdür.

Birkaç yıl süren yasal düzenlemeler ve teknik dağıtımlardan sonra, Rusya oldukça karmaşık bir site engelleyici sistem ile korsan siteleri, kayıt dışı VPN’leri, ayrıca devlet tarafından tehlikeli kabul edilen materyalleri kolaylıkla tespit edebiliyor ve engelleyebiliyor.

Google Rusya tarafından cezalandırılacak

Fakat bu sistem için arama motorlarının kendi veritabanlarının, Rusya’nın kendi sistemi ile bağlanması gerekmekte ve Rusya veri tabanında kara listede bulunan sitelerin arama motorları tarafından engellenmesi gerekmekte.

Yerel telekomünikasyon gözlemcisi Roscomnadzor’a göre, bu süreçleri dikkate almayan Google, Rusya “FGIS” ulusal kara listesiyle sistemlerini eşleştirmeyerek federal yasaları ihlal ediyor. Bu durum şu anda 500.000 ila 700.000 ruble arasında bir idari para cezasına tabi olabileceği anlamına gelmektedir.

Şu an için Google yetkilileri tarafından cevap gelmedi, fakat Rusya bu konuda sadece para cezası ile kalmayacak gibi gözüküyor. Kural ihlallerine karşı sert tutumu olan Rusya’nın şirket ile arasındaki sorunu çözüp, çözemeyeceğini hep beraber göreceğiz.

Peki sizce şirket bu konuda olumlu bir tutum takınacak mı?