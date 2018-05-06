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Büyük Birlik Partisi'nden "Cumhur İttifakı" teşekkürü

Büyük Birlik Partisinden, Cumhur İttifakı'na  ilişkin, "Şimdiye kadar göstermiş oldukları duyarlı tavır ve yaklaşımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti yönetimine, ittifak yasasını öneren ve 'Cumhur İttifakı'nın kurulmasında büyük katkısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve Genel Başkan Mustafa Destici ve parti yöneticilerimize teşekkür ederiz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 05:48
Büyük Birlik Partisi'nden "Cumhur İttifakı" teşekkürü

BBP Genel Merkezince Cumhur İttifakı'na ilişkin bildirge yayımlandı.

Bildirgede, ülkenin, birçok defa değişikliğe uğramış olsa da 1982  yılından bugüne kadar, dönemin cunta yönetimi tarafından hazırlanan anayasa ile  yönetildiği vurgulanarak, 1982 Anayasası'nda ihdas edilen kurumlar sebebiyle TBMM  ve dolayısıyla seçilen iktidarlar vesayet altında tutulduğundan ülkede siyasi ve  ekonomik krizlerin eksik olmadığı belirtildi.

Partinin kurulduğu günden itibaren sürekli kriz üreten vesayetçi  anayasanın değiştirilmesini savunduğuna işaret edilen bildirgede, 1982 Anayasası  tamamen iptal edilmese de sık sık siyasi krizlerin çıkmasına sebep olan devlet  yönetimi ile ilgili olan bazı maddelerin parti olarak destek verdikleri 16 Nisan  2017'de yapılan referandumla değiştiği anlatıldı.

"Referandum ile devletin yönetim şekli olan sözde parlamenter  sistemden vazgeçilerek cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edildiği" belirtilen bildirgede, bu yeni sistemle hükümeti de kuracak olan  cumhurbaşkanının, milletin oyu ile ve iki turlu seçimle seçilmesinin kabul  edildiği, dolayısıyla seçilecek cumhurbaşkanının, seçimde oy kullanan seçmenlerin  en az yarısından bir fazlasının oyunu alması gerektiği ifade edildi.

Halk oylamasına bağlı olarak kabul edilen yeni anayasa maddelerinin  uyum yasalarının çıkarılması gerektiği, geçen mart ayında Seçim Kanunu ile ilgili  maddelerin TBMM'de kabul edilerek yasalaştığı aktarılan bildirgede, kabul edilen  Seçim Kanunu'na göre siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere girmesine imkan  verildiği vurgulandı.

İTTİFAK, PARTİ ORGANLARINDA MÜZAKERE EDİLDİ

BBP bildirgesinde, ilk ittifak alternatifinin, gerek 15 Temmuz darbe  girişimi gecesi, gerek 7 Ağustos Yenikapı Ruhu ve gerekse 16 Nisan 2017  referandumunda beraber hareket ettikleri ve azami müştereklerinin de olduğu AK  Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı olduğu anlatıldı.

Partinin Başkanlık Divanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve İl  Başkanları Toplantılarında hem ittifak alternatifleri, hem de ittifakın şeklinin  nasıl olacağı ile ilgili hususların müzakere edildiği ve yapılan bu müzakereler  neticesinde 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel  seçiminde Cumhur İttifakı içerisinde yer alınmasına ve AK Parti ile müşterek  liste halinde seçimlere girilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Birlik Partisinin seçimlere AK Parti ile müşterek liste  şeklinde katılacağı hususu, AK Parti, MHP ve partimiz yetkililerinin birlikte,  Yüksek Seçim Kuruluna sundukları Cumhur İttifakı protokolü ile kesinleşmiş oldu.

Şimdiye kadar göstermiş oldukları duyarlı tavır ve yaklaşımlarından  dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti yönetimine,  ittifak yasasını öneren ve Cumhur İttifakı'nın kurulmasında büyük katkısı olan  MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Genel Başkanımız Sayın Mustafa  Destici ve parti yöneticilerimize teşekkür ederiz."

Bildirgede, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin  ülkeye, millete, Türk ve İslam coğrafyasına ve Büyük Birlik Partililere hayırlar  getirmesi temennisinde bulunuldu.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 05:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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