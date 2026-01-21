Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut Diyarbakır’da: “Amacımız Milletimizin Menfaatidir”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Diyarbakır İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında teşkilat çalışmalarından Cumhur İttifakı’ndaki sorumluluğa, bölgesel gelişmelerden Türk bayrağına yönelik saldırıya kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Diyarbakır İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya BBP Doğu ve Güneydoğu Bölge Sorumlusu Recep Er, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Çiçek, ilçe teşkilatları ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Teşkilatlanma Çalışmaları Hız Kazandı Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Uğur Bulut, son dönemde bu çalışmaların ciddi bir ivme kazandığını ifade etti.

BBP’nin sahada aktif bir şekilde vatandaşla temas kurduğunu dile getiren Bulut, “Saha çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bilgileri Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni olarak doğru usulle ve uygun üslupla ilgili mercilere iletiyoruz. Amacımız milletimizin menfaatidir.” dedi.

Diyarbakır Teşkilatına Övgü Diyarbakır teşkilatının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, BBP’nin kentte son dönemde takdir toplayan bir performans sergilediğini vurguladı. İl ve ilçe teşkilatlarının sahadaki görünürlüğünün arttığını kaydeden Bulut, bu çalışmaların süreceğini ifade etti.

“Ay-Yıldızlı Bayrağımıza Uzanan Elleri Lanetliyoruz” Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıya da değinen Uğur Bulut, sert tepki gösterdi. Bulut, “Ay-yıldızlı bayrağımıza uzanan kirli elleri lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı.