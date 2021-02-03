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Dünya Büyük bir tedirginlik içinde bekleniyordu! ABD ve Rusya anlaştı
Dünya

Büyük bir tedirginlik içinde bekleniyordu! ABD ve Rusya anlaştı

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı 2026'ya kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:33:00 -
Büyük bir tedirginlik içinde bekleniyordu! ABD ve Rusya anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova ve Washington arasında START anlaşmasının uzatılması konusunda yapılan anlaşmanın, tarafların birbirilerine ilgili notaları iletmesi sonrasında bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, "3 Şubat'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda, ABD Büyükelçiliği ile START Anlaşmasının süresinin uzatılmasına ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin tamamlandığına ilişkin notalar karşılıklı olarak sunuldu. Buna göre söz konusu Anlaşma aynı gün yürürlüğe girdi. Böylelikle Anlaşma, herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılmaksızın, imzalandığı şekliyle 5 Şubat 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak" ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Rusya ve ABD arasındaki yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START) 5 Şubat 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

 

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