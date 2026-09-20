"Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin": Kuriş soruşturmasında tanık beyanları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında ifadesi alınan üç ayrı tanık, yapı yöneticilerinin seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinde bulunduğunu, oy vermeyenlerin ise yapının yurt, cami, sosyal tesis ve hatim gruplarına alınmadığını iddia etti.

Tanıklardan biri, seçim dönemlerinde yurt görevlilerinden birçok kez "Abimizin talimatıdır", "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" sözlerini duyduğunu ifade etti. Üç ifade, soruşturmanın mali ve örgütsel boyutunun yanı sıra yapı içindeki siyasi yönlendirmeye ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.

Eski vaiz: Kapıda "büyüğümüzün emri" denildi

Uzun yıllardır yapının içinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını söyleyen ilk tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adı verilerek herkesten CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Talimata uymayanların cemaate ait yurt, düğün salonu, cami ve sosyal tesislere alınmadığını, kapılara görevliler konulduğunu öne sürdü. Tanık, girişine izin verilmediğinde kendisine bunun "büyüğümüzün emri" olduğunun söylendiğini ve Kuriş'in adının verildiğini beyan etti.

Aynı tanık, söz konusu yerlerin bir kişiye değil topluma ait olduğunu söyleyerek uygulamaya itiraz ettiğini, sonrasında yapı içindeki kişilerle fikir ayrılığı yaşadığını aktardı. Organizasyonun nasıl kurulduğu ve Kuriş'in talimatlarının hangi kişiler üzerinden iletildiği konusunda doğrudan bilgisinin olmadığını da ifadesinde açıkça belirtti.

Yurt toplantısında "Alihan Kuriş'ten yasak gelebilir" uyarısı

İkinci tanık, 1968'den bu yana yapının içinde bulunduğunu, yaklaşık 10 yıl talebelik ve hocalık yaptığını söyledi. Yönlendirmenin tek bir seçimle sınırlı kalmadığını anlatan tanık, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının desteklenmesinin istendiğini ve buna itiraz ettiğini, 2023 seçimlerinde de CHP'nin desteklenmesi yönünde telkin yapıldığını ve sosyal medyadan açıkça karşı çıktığını ifade etti.

Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Seçimden yaklaşık bir hafta önce bir erkek öğrenci yurdunda yaklaşık 40 kişinin katıldığı toplantıda ısrarla CHP'ye oy vermesinin söylendiğini, reddedince kendisine "Alihan Kuriş'ten yasak gelebilir" denildiğini kaydetti.

Aynı tanık, seçimden sonraki Kurban Bayramı'nda bayram namazı için yapıya bağlı olduğunu belirttiği öğrenci yurduna gittiğinde kapıdaki iki görevlinin kendisinin içeri giremeyeceğini söylediğini, yasağı kimin verdiğini sorduğunda Alihan Kuriş'in adının söylendiğini beyan etti. Kendi isminin ve bir başka kişinin isminin yurtlara ve hatim gruplarına alınmayacak kişiler olarak duyurulduğunu, bu kararın Alanya'daki bazı hatim gruplarında birkaç kez okunduğunu anlattı.

Tanık, siyasi tercihini açıkça dile getirdikten sonra kendisinin ve ailesinin dışlandığını, çevresindeki kişilerin de kendilerinden uzaklaştırıldığını söyledi. Farklı bölgelerdeki yöneticiler arasında "itaatsiz" olduğuna dair konuşmalar yapıldığını ve bunların başka şehirlerdeki mensuplara kadar aktarıldığını ifade etti.

Manavgat'ta listeden isim okunduğu iddiası

Üçüncü tanık, yıllarca yapının yurt ve kurslarına gittiğini, geçmişte bağışlarda bulunduğunu ve 2002'den sonra siyasi olarak AK Parti'yi desteklemeye başladığını anlattı. Yaklaşık 20 yıl önce yapı içindeki bazı üst düzey kişilerin CHP'yi desteklediğini, AK Parti'yi destekleyen bazı mensupların dışlanmaya başladığını öne sürdü.

Manavgat'taki bir öğrenci yurduna düzenli gittiği dönemi anlatan tanık, yaklaşık 5-10 yıl önce bir görevlinin elindeki listeden kendisinin ve başka bazı kişilerin isimlerini okuyarak siyasi görüş farklılığı nedeniyle yurtlara girişlerinin yasaklandığını bildirdiğini ifade etti. Listeyi doğrudan kimin hazırladığını görmediğini özellikle belirten tanık, yapının hiyerarşisi nedeniyle kararın Alihan Kuriş'ten geldiğini düşündüğünü söyledi.

Aynı tanık, yapının Antalya'daki yurtlarında "abi" ve "büyüğümüz" ifadelerinin bazı yöneticiler veya Alihan Kuriş için kullanıldığını, yerel yöneticilere aktarılan talimatların da mensuplara aynı ifadelerle bildirildiğini anlattı.