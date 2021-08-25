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Ekonomi BUÜ öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

BUÜ öğretim üyesi alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 15:44:00 -
BUÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime 08.09.2021 tarihine kadar başvurmak gerekmektedir.

Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

Adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS veya BUAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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