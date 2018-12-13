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Bütün parmaklarını kaptırdı ama yine de vazgeçmedi!

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki İsmail Alkış, fıçı yaparken 10 parmağını hızar makinesine kaptırmasına rağmen, tam 72 yıldır fıçı üretimine devam ediyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:24
Bütün parmaklarını kaptırdı ama yine de vazgeçmedi!

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve 14 yaşında babasının yanında başladığı fıçıcılık mesleğinde 72 yılı geride bırakan fıçı ustası İsmail Alkış, işine olan aşkı ve azmi ile gençlere taş çıkartıyor.

Türkiyedeki son fıçı ustalarından olan İsmail Alkış, yüzlerce kiloluk fıçıları imal ederek piyasaya satıyor. Bir fıçıyı en erken 2 günde tamamlayabilen Alkış, geçirdiği meslek kazalarına da aldırış etmeden işini ilk günkü aşkı ile sürdürüyor.

10 parmağını da hızara kaptırdı

Fıçı yaparken kullandığı hızar makinesine farklı zamanlarda parmaklarını kaptıran Alkış'ın 10 parmağının da uçlarından kesilmiş olduğunu görenler ise şaşırıyor. 40 yıl içerisinde aralıklarla 10 parmağının da kesildiğini söyleyen Alkış, ''10 parmağımı da hızar makinesine kaptırdım. Bizim meslekte saat mevhumu yok. Güneş doğar mesai başlar, güneş batar paydos ederiz. 72 senedir fıçı yapıyorum'' diye konuştu.

Dedesinin mesleğini devam ettiriyor

Dedesinin mesleğini devam ettirdiğini belirten torunu Mehmet Ese ise, yaptıkları fıçıları 500 ile 5 bin TL arasında fiyattan sattıklarını söyledi. Ese, ''Bir buçuk yıldır bu atölyede dedemle beraber fıçı üretiyorum. Her işe uygun fıçılar üretiyoruz. Sadece sıvı muhafaza etmek için değil, dekoratif maksatlı talepler de geliyor. Şu anda bu işi yapacak eleman bulmak çok zor. Bizler sipariş üzerine çalışıyoruz. Son zamanlarda çok yoğunuz. Ne kadar fıçı yapsak o kadar satılıyor. Ben de bundan sonra bu mesleği devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:24
  1. Bursa
  2. İznik
  3. Fıçı ustası İsmail Alkış
  4. 72 yıldır bu işi yapıyor
  5. Bütün parmakları kesildi
  6. bu işten vazgeçmedi
  7. fıçıcılık

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