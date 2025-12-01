  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Şimşek üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

“Sosyal medya fenomeni” diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı

Ali Yerlikaya açıkladı: Teslim olmaya başladılar

TikTok’ta Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü: İzleyenler hemen Bakan Yerlikaya’yı etiketledi

İBB'de yolsuzluk dosyası öncesi trafik yoğunluğu! Savcı ile kirli ittifak deşifre oldu

Akit TV Ana Haber'de Erkan Tan dönemi başladı! Cesur, adil ve milletten yana…

Teröristbaşının mesajı MHP’ye mi PKK’ya mı?

Pos tefeciliğinde ABD’li visa ve master var! Halkbank’ı bırak ABD sen kendine bak

TÜİK duyurdu: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları belli oldu!

Doğalgazda hedef günlük 20 milyon metreküp
Gündem Bütün Konya’nın 5 gündür aradığı Berk ölü bulundu
Gündem

Bütün Konya’nın 5 gündür aradığı Berk ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bütün Konya’nın 5 gündür aradığı Berk ölü bulundu

Konya’da Beyşehir ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Berk İvacık’tan (15) acı haber geldi. Bütün Konya’nın aradığı çocuğun ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Üzümlü Mahallesi’nde oturan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık, 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından mahallenin bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlar hem karadan hem de havadan arandı.

Aramalarda dron ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı. Berk İvacık’ın cep telefonunda birkaç kez Üzümlü Mahallesi yakınlarından sinyal alındığı belirlendi.

Arama çalışmalarının 5’inci gününde İvacık’ın, oturduğu mahalleye yakın bir noktada ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Berk İvacık’ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacak. İvacık’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23