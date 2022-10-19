Bütün hainler Yunanistan’ın kucağında!

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Mazluma şedit haine müşfik Yunanistan, Türkiye düşmanlığı adına FETÖ’cü hainleri öz evlatları gibi bağrına basmaya devam ediyor. İnsanlık dışı muameleleriyle mültecilerin botlarını batıran, bebekleri ölüme terk eden Yunanistan, son olarak FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter’i ağırladı. Elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Kanter, Atina’da Yunan bayrağının bulunduğu direğe sıkı sıkı sarılarak ana vatanında gibi “Merhaba Yunanistan” yazılı alçak bir paylaşım yaptı.

Sen FETÖ’cü bir kitapsızsın!

Yunanistan bayrağının dalgalandığı direğe sarılan FETÖ firarisi Enes Kanter’e tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Yunan bayrağına sarılan FETÖ’cü bir kitapsız. Hep söylüyoruz, bunların aynı kaptan yediğini bilin diyoruz. FETÖ’cüsü, PKK’lısı, DHKP-C’lisi, DEAŞ’lısı böyle kim varsa bu vatana ihanet eden, işte onların resmi bu. Yunan bayrağına sarılan bir imansız daha. Bütün hainlerin sonu bu” dedi.

Hainlerin vatanı

Kanter’e kucak açan Yunanistan, geçtiğimiz hafta ise terörist elebaşı Fetullah Gülen’in röportajını yayımladı. FETÖ medyasına konuşan Gülen, “Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erroğan’ın bir gece ansızın sözünü alıntılayan FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ise, “Neden gece ansızın gidiyoruz? Normal insan evladı gibi çiçeğimizi, çikolatamızı alıp gitsek? Yunanlılar misafirperverdir, seviyoruz komşumuzu” paylaşımıyla Yunan’dan yana olduğunu açıklamıştı. Terörist yuvasına dönüşen Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 2 bin FETÖ’cüye siyasi sığınma hakkı tanıyarak hainleri bağrına bastı.