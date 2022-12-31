Bütün dünyanın gözü Türkiye'nin o adımında! Nefesler tutuldu

2022'nin, siyasi açıdan 21. yüzyılın en kritik yılı olarak tarihe geçeceğini belirten Mahmut Övür, Türkiye'nin bu yıldan itibaren hem küresel düzeyde hem de kendi içinde yeni bir yolculuğa çıktığına işaret etti.

Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Siyasi açıdan 2022 yılı, 21. yüzyılın en kritik yılı olarak tarihe geçecek. Son gününü yaşadığımız bu yıl, ABD hegemonyasındaki küresel sistemi sarsan Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-Çin gerilimi ve ABD'nin AB'yi etkisiz kılma hesaplarıyla devam ederken, Türkiye hem küresel düzeyde hem de kendi içinde yeni bir yolculuğa, Türkiye Yüzyılı yolculuğuna çıkıyor...

Bu yolculuğa dış politika açısından Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda oynadığı barışçıl rol ve "Daha adil bir dünya mümkün" siyaseti damgasını vurdu.

İçeride de buna paralel bir siyaset izlendi. Birikmiş ve eski Türkiye'den kalan ne kadar sorun varsa hepsi tek tek çözülmeye başlandı. Hedef, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yani Türkiye Yüzyılı'na prangalarından kurtularak girmekti. Altyapıdan teknolojiye, enerjiden tarıma, savunma sanayiinden teröre karşı verilen mücadeleye, EYT meselesinden asgari ücrete kadar atılan bütün adımlar, yeni yüzyıla hazırlığın işareti.

İçinde dünya çapında bir mühendislik eseri olan Yusufeli Barajı'ndan İstanbul Havalimanı'na, Çanakkale Köprüsü'nden güneş paneli fabrikalarına kadar yüzlerce yatırıma seçim yatırımı gözüyle bakanlar bu nedenle gerçeği gölgeliyor ve yanılıyor. O yanılgı muhalefetin aklını öyle köreltmiş ki, küresel enerji literatürüne giren Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfine bile "yalan" diyebiliyor.

Bir ülke için bundan daha büyük talihsizlik olabilir mi? Dışarıda küresel güçlerle boğuştuğunuz yetmiyormuş gibi bir de içeridekilerle boğuşuyorsunuz. (...)"