Bütün dert, Milli Görüşçüleri tasfiye miydi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, millet ittifakındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı ile İyi Parti genel başkanı, dün biraraya geldiler..

Konu, mahalli seçimlerde ittifak..

Bakmayın siz onların, “İttifak değil, işbirliği” demelerine..

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Bal gibi de, ittifak için biraraya geldiler..

Hani şöyle bir karar almış olurlar..

Ayrı ayrı adaylarla seçime giderler.. Ama “Biz, birbirimize ağır eleştiri getirmeyeceğiz” derler..

Bunu “işbirliği” olarak yorumlayabilirsiniz..

Ama..

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Hatay..

Ve daha birçok ilde..

“Bir tane aday çıkaralım. İki parti de o adayı desteklesin” derseniz..

Bunun adı ittifaktır..

Siz istediğiniz gibi yorumlayın..

İsterseniz “işbirliği” deyin.

İsterseniz “jest” deyin..

İsterseniz, “ayrı ayrı seçime girdik” deyin..

Seçim sonuçlarında çıkan oylar, bize yapılanı net olarak gösterir..

İşin doğrusu, ittifak da olsa, işbirliği de olsa, bu ilişkilere bizim itiraz etmemiz için bir sebep yok.

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