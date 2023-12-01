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Siyaset Bütün dert, Milli Görüşçüleri tasfiye miydi?
Siyaset

Bütün dert, Milli Görüşçüleri tasfiye miydi?

Yeniakit Publisher
2023-12-01 10:43:00 - 2023-12-01 10:57:44
Bütün dert, Milli Görüşçüleri tasfiye miydi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bütün dert, Milli Görüşçüleri tasfiye miydi?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, millet ittifakındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı ile İyi Parti genel başkanı, dün biraraya geldiler..

Konu, mahalli seçimlerde ittifak..

Bakmayın siz onların, “İttifak değil, işbirliği” demelerine..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bal gibi de, ittifak için biraraya geldiler..

Hani şöyle bir karar almış olurlar..

Ayrı ayrı adaylarla seçime giderler.. Ama “Biz, birbirimize ağır eleştiri getirmeyeceğiz” derler..

Bunu “işbirliği” olarak yorumlayabilirsiniz..

Ama..

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Hatay..

Ve daha birçok ilde..

“Bir tane aday çıkaralım. İki parti de o adayı desteklesin” derseniz..

Bunun adı ittifaktır..

Siz istediğiniz gibi yorumlayın..

İsterseniz “işbirliği” deyin.

İsterseniz “jest” deyin..

İsterseniz, “ayrı ayrı seçime girdik” deyin..

Seçim sonuçlarında çıkan oylar, bize yapılanı net olarak gösterir..

İşin doğrusu, ittifak da olsa, işbirliği de olsa, bu ilişkilere bizim itiraz etmemiz için bir sebep yok.

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Yorumlar

resat

bu ülkede siyasi partiler ve başkanları ,milletin önüne seçinbakalım beğendiğinizi denmezden önce ,vesayetçiler tarafından ,seçilip,sonrada seçmeni kandırmak için,farklı görüşlerin renklerine boyanırlar, örnekmi; birisi yeşile boyanır ,adınada nurlu sıfatı eklenir mütedeyyinleri kandırmak için ,diğeri kızıla boyanır onada halkçı sıfatı eklenir ,sol görüşlüleri avlamak için,bunların aralarıda yine vesayetin seçip onaylaDIĞI dolgu partileriyle doldurulur ,bu farklı görüş boyalarıyla boyanıp kamufle edilen bu partilerin ortak özellikleride sadece ve sadece laik ( islam düşmanı,batı taklitçisi ) olmasıdır ,vesayetçi siyonist ve batının kurdu siyasi oyunları ,filtreleri aşıp geçenlere karşıda ,demokrasi balans işlemleriyle ,c moteller kapalı milletvekili pazarlarındaki alış verişlerle , hükümetleri değiştirme işlemleri kotarılır ,,işte şuanda siyasette perde arkasında oynananlar bu işlemlerin günümüz versiyonlarıdır,mütedeyyin diye bildiğinizin şuanda düşmanı sandığınızla ,milliyetçi sandığınızında bölücüyle aynı koltukta oturuyor olmasının izahı budur ,siz yani biz bu millet bunların aynı kuklacının kuklaları olduğunu hala anlayamadı yada işine gelmeyenler anlamak istemiyorki bu oyun hala sahnelenebiliyor ,
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