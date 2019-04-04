0553 313 94 23

Buteflika veda mektubuyla halkından özür diledi

Ordu muhtırasının ardından istifa eden Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, veda mektubunda, "Ben de bir insanım ve hatalardan arınmış değilim. Sizlerden sözlü olarak ya da fiilen işlediğim kusurlar karşısında özür ve bağışlanma talep ediyorum." dedi.

04 Nisan 2019 Perşembe 01:22
Buteflika veda mektubuyla halkından özür diledi

İstifa eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, halkından özür dileyerek, yönetimi süresince yaptığı hatalardan dolayı bağışlanma istedi.

Buteflika, halkına yazdığı ve Cezayir resmi ajansında yer alan veda mektubunda, yaptığı hatalardan dolayı halkından özür diledi.

Bağışlanma isteğinde bulunan Buteflika şu ifadeleri kullandı:

"Artık sorumluluk makamından ayrılıyorum. Cumhurbaşkanlığından sizlere son mektubumu iletmeden ayrılmamam gerekiyordu. Siyasi hayattan sizinle aramızda mesafeler varken ayrılmak istemedim. Çünkü bu uzaklık hiçbir ayrımcılık yapmadan tüm Cezayirlilerin hizmetçisi olma konusundaki dikkatime rağmen bilmeden işlediğim kusur ve hatalar karşısında sizden af dilememe engel olurdu."

Buteflika, veda mektubunda "Ben de bir insanım ve hatalardan arınmış değilim. Sizlerden sözlü olarak ya da fiilen işlediğim kusurlar karşısında özür ve bağışlanma talep ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Siyasi hayattan ayrıldığı için üzgün olduğunu ancak ülkenin geleceği konusunda endişeli olmadığını aktaran Buteflika, şöyle devam etti:

"Bugün (istifayla) sıradan bir vatandaş olmam, Cezayir'in 21. yüzyıla öncekilerden çok daha iyi bir şekilde girmesine verdiğim katkılardan gurur duymama engel değil."

Son olarak Buteflika, gençlerin ve kadınların siyasi hayatta, diplomaside ve yönetim kadrolarında yer alması için titizlik gösterilmesini talep etti.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dün istifa etmişti.

Buteflika'yı istifaya götüren protestolar

Cezayir'de 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen 22 Şubat'ta beşinci dönem için adaylığını açıklaması ülkede protestolara neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı sürpriz bir açıklamayla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve yönetimde kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir sokağı ve muhalefet, Buteflika'nın adaylıktan çekilmesini ilk başta memnuniyetle karşılamış ancak seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi Cumhurbaşkanı'nın görev süresini "ucu açık bir şekilde uzatma hamlesi" yorumlarını beraberinde getirince protestolar devam etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 01:22
  1. Cezayir
  2. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika
  3. Buteflika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avam Kamarasından "anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay
    1. Avam Kamarasından "anlaşmasız Brexit'i..
    2. Çavuşoğlu'ndan ABD Kongresinde..
    3. Başkent’te yolun karşısına geçmek..
    4. İskandinav ülkelerindeki cinsel..
    5. Malatya’da iki grup arasında silahlı..
    6. Buteflika veda mektubuyla halkından..
    7. Cezayir'de "Gösterilere devam edilsin"..
    8. Ortaya çıktı: 165 oy yerine 5 oy..
    9. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Bodrum’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
    11. Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "İstanbul..
    12. Okay'lı Celta Vigo gol düellosunda 1..
    13. Boğulmak üzere olan mültecileri Sahil..
    14. Arda o soruya cevap verdi! "İçimde..
    15. Bayern Münih kupada dolu gizgin! Tam 9..
    16. Torbacı Molly’den kaçamadı
    17. Kızının gözü önünde annesini öldürdü,..
    18. Yeni Çorumspor golcüsü Yakup Alkan'la..
    19. Sahnede çarpılan Sagopa Kajmer için..
    20. Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesen..
    21. İYİ Parti, Yunusemre ilçesi için..
    22. Başkan Savaş, mazbatasını alıp göreve..
    23. Real Madrid'e Valencia çelmesi!
    24. Zidanelı Real Madrid ilk yenilgisini..
    25. Boğulma tehlikesi geçiren kaçakları..
    26. "U dönüşü" yaparken, otomobil çarptı
    27. Suudi Arabistan, Bağdat..
    28. AK Parti'den flaş açıklama: Makas..
    29. "18. Afyonkarahisar Klasik Müzik..
    30. Karısının boğazını keserek kaçan şahıs..
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum