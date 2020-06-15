Bütçe uygulama sonuçları (2)

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesinden ocak-mayıs döneminde 479 milyar 219 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 389 milyar 139 milyon liraya ulaştı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri, Mayıs 2019'da 83 milyar 603 milyon lira iken geçen ay yüzde 2,2 artışla 85 milyar 446 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 7,8'i kullanılmış oldu.



Faiz hariç bütçe giderleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 75 milyar 782 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 7,9 olarak hesaplandı.



Mayısta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 23 milyar 303 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artışla 3 milyar 875 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanılmış oldu.



Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 6,9'u harcandı. Bu ayda yüzde 8,4 düşüşle 5 milyar 227 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.



Cari transferler, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 35 milyar 422 milyon liraya geriledi. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 7,9'u kullanıldı.

Mayısta 5 milyar 90 milyon lira sermaye gideri, 562 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 2 milyar 304 milyon lira oldu. Faiz giderleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artışla 9 milyar 664 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



- Bütçe gelirleri



Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Mayıs 2019'da 71 milyar 551 milyon lira iken bu yılın mayıs ayında yüzde 4,8 azalarak 68 milyar 145 milyon liraya geriledi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin mayıs ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 8,1 olarak kayıtlara geçerken, geçen ay yüzde 7,1 oldu.



Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 55 milyar 281 milyon liraya geriledi. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 7 olarak tespit edildi.



Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 16,3 artarak 11 milyar 410 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 20 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 434 milyon lira olarak belirlendi.



Vergi türleri bakımından mayısta geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 41,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 3,7 artarken, gelir vergisi yüzde 28,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 42,8, özel tüketim vergisi yüzde 4,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 30,9, damga vergisi yüzde 17,3, harçlar yüzde 50,7, diğer vergiler yüzde 12,5 düşüş gösterdi.

- Ocak-mayıs dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mayıs 2019 döneminde 414 milyar 33 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7 artışla 479 milyar 219 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 43,7'si kullanılmış oldu.



Faiz hariç bütçe giderleri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 414 milyar 259 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 43,3 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, aynı süreçte yüzde 16 artarak 123 milyar 32 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 43,6'sı kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 20 milyar 475 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 42,5'i kullanıldı.



Ocak-mayıs döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 40'ı harcandı. Bu dönemde yüzde 13,8 artışla 30 milyar 219 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 18,2 artarak 200 milyar 644 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 44,5'i kullanıldı.



Bu dönemde 24 milyar 864 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 879 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 13 milyar 146 milyon lira oldu. Faiz giderleri yüzde 40 yükselişle 64 milyar 960 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



- Bütçe gelirleri



Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 347 milyar 503 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 12 artarak 389 milyar 139 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak-mayıs dönemi gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 39,5, bu yılın aynı döneminde yüzde 40,7 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde yüzde 6,7 artarak 280 milyar 506 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 35,8 olarak tespit edildi.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 31,5 yükselerek 96 milyar 105 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 8 milyar 345 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 183 milyon lira olarak belirlendi.



Vergi türleri bakımından ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, harçlar yüzde 8,6, kurumlar vergisi yüzde 30,3, diğer vergi gelirleri yüzde 17,3, özel tüketim vergisi yüzde 18,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 13,8, damga vergisi yüzde 2,6 artarken, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 6,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3,1, gelir vergisi yüzde 6,8 düştü.

(Bitti)