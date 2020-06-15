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Ekonomi

Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe gelirleri mayısta 68,1 milyar lira, giderleri 85,4 milyar lira olarak hesaplandı - Bütçe mayısta 17,3 milyar lira, ocak-mayıs döneminde ise 90,1 milyar lira açık verdi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:16:21 -
Bütçe uygulama sonuçları (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, merkezi yönetim bütçesi gelirleri mayıs ayında 68,1 milyar lira, giderleri 85,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak 68 milyar 145 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 2,2 artarak 85 milyar 446 milyon lira oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 15,7 artarak 479 milyar 219 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 17 milyar 301 milyon lira ve ocak-mayıs döneminde 90 milyar 80 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

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